Bustinduy pide movilización y no distraer el foco de las europeas con "pseudoescándalos" y "folletines"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha apelado a la movilización progresista en las elecciones europeas y ha lamentado que se trate de "distraer la atención" de los proyectos políticos que concurren al 9J con "pseudoecándalos" y "folletines".

Así lo ha trasladado tras asistir a un acto con motivo del Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, tras ser cuestionado por la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la citación como investigada de su esposa, Begoña Gómez, en el proceso abierto tras la denuncia de Manos Limpias contra ella.

Bustinduy ha manifestado que en esta campaña han surgido una "serie de hechos y noticias sorprendentes cuanto menos" y cree que "lo que tienen en común es que "desvían el debate público y la atención de aquello que los ciudadanos van a votar el domingo", que es sobre el "futuro" de la Unión Europea (UE).

"Estamos en un momento crítico, se multiplican las guerras por todo el mundo, la crisis climática avanza y las fuerzas antidemocráticas, xenófobas, reaccionarias no dejan de crecer. Y tenemos que tomar este domingo una decisión crucial que tiene que ver con el futuro de Europa y con el futuro de nuestro país también", ha declarado.

LA IZQUIERDA NO SE TIENE QUE DISTRAER

En consecuencia, el titular de Derechos Sociales, ante estas noticias que "distraen la atención y desvían el foco", del 9J, ha realizado un llamamiento a las "gentes de izquierda" para que se movilicen, para que voten y les den fuerza para poder defender derechos sociales.

Y sobre todo, ha enfatizado, para qu el 9J "no sea una postdata a todos los pseudoescándalos y todos los folletines que se siguen armando de manera cotidiana, con el único interés de que no se hable de proyectos políticos no de programas electorales", máxime cuando a su juicio "la derecha y la ultraderecha no han aportado una sola idea" en esta campaña.

"Nuestra labor es reivindicar un debate público centrado en esas ideas y centrado en la defensa de la justicia social y de los derechos sociales. Eso es lo que vamos a seguir haciendo y espero que el domingo la gente de izquierda se movilice para dejarlo claro en las urnas", ha zanjado.