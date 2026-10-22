Bustinduy reclama dejar de hablar de las listas tras el choque entre CHA e IU por la renuncia en Teruel

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales y portavoz de la candidatura de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha reclamado que los partidos dejen de hablar de las cuestiones internas y de las listas ante el choque entre Chunta Aragonesista (CHA) e IU por la renuncia a presentar candidatura en la provincia de Teruel al Congreso.

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, ha afirmado que ese conflicto por la determinación de la Chunta de no presentar lista por Teruel, con la oposición firme de IU, se resolverá en el propio territorio y la decisión la adoptarán las fuerzas políticas presentes en Aragón.

Dicho esto, ha enfatizado que los que tienen responsabilidad de representar a la gente de izquierdas y a la mayoría social, "haya votado lo que haya votado en el pasado", es centrar su discurso en las medidas para la ciudadanía, como la subida de salarios o la mejora del acceso a la vivienda.

"Es lo que nos está pidiendo la gente, hablemos de lo que le importa y hablemos de lo que va en estas elecciones, que son un referéndum del derecho a la vivienda frente a quienes defienden a los buitres. Basta de hablar de nosotros", ha exigido Bustinduy.

A la pregunta de si hay negociaciones entre PSOE y Frente Amplio para las candidaturas en las provincias más pequeñas y maximizar el resultado electoral, Bustinduy ha dicho que su candidatura quiere sacar un resultado histórico para derrotar a la ultraderecha y que lo que tiene que hacer es hablar de vivienda, pensiones y salarios, no de cuestiones relativas a los partidos.

"Menos hablar de nosotros mismos de las listas de fulanito, de menganito, de quién va allí o quién va allá, que no le importa a nadie, y más centrarnos en aquello de lo que van estas elecciones, que es defender los derechos conquistados", ha recetado Bustinduy que precisamente este miércoles se estrena como portavoz de Frente Amplio.

Respecto a la reivindicación del presidente líder del PSOE, Pedro Sánchez, llamando a votar a su partido como la fuerza roja, el titular de Derechos Sociales ha ironizado que las campañas es como "cuando uno tiene una boda" y el "día antes va a la peluquería" para "salir guapo".

En todo caso, ha reivindicado que "todo lo más valioso que se ha sacado en esta legislatura" ha salido de su espacio político y se ha mostrado convencido de que la ciudadanía tiene la suficiente "inteligencia política" para reconocer quién ha empujado para sacar los principales avances sociales del mandato.