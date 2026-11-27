1137933.1.260.149.20261127124532 El portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, realiza una valoración tras el debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales y portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha replicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que parece seguir la línea de 2023 cuando no logró gobernar y él si que está "calladito" ante los planes de recorte que desliza Vox.

Aparte, ha lanzado que está hablando de su "momento sumamente desafortunado" con su comentario de "calladita" a la candidata del espacio a las generales, Ada Colau, y le ha reprochado que sigue sin aclarar qué hará con el expresidente valenciano Carlos Mazón, que sigue "aforado con cargo público", lo que es "insulto" para las víctimas.

También ha afeado a Feijóo que parece que sí está "calladito" al rechazar acudir a una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE y que sigue sin aclarar aspectos centrales de su programa en las elecciones del 29N, como qué va a hacer con pensiones.

"NO CONOCE A COLAU QUIEN PIENSE QUE SE VA A QUEDAR CALLADITA"

En declaraciones a los medios en Madrid, ha trasladado al candidato del PP que "hace falta no conocer a Ada Colau para pensar que se va a quedar calladita" cuando toda la vida "ha estado luchando por el derecho a la vivienda de la clase trabajadora".

Para Bustinduy, percibe miedo en la derecha a explicar partes de su programa electoral como dónde van a recortar 112.000 millones de euros Abascal del gasto público o qué harán con pensiones, sanidad o educación públicas. "¡Qué vergüenza! Quienes están calladitos son ellos. ¡Qué cobardía!", ha apostillado.

Respecto a las críticas a Colau de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el portavoz de Frente Amplio ha espetado que puede "decir lo que quiera" y que la política del PP en la región son los "más de seis millones de dinero público para comprarle un ático de lujo en frente de la casa donde vive su madre".