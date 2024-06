Buxadé llama "ministro" a Irene Montero, Ribera le corrige y la exministra pide "une ministre"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, se ha referido este lunes a Irene Montero como "ministro", tras lo que Teresa Ribera la ha reivindicado como "ministra" y la ex titular de la cartera de Igualdad ha pedido "une ministre" en el Gobierno.

Vox suele referirse en masculino a las mujeres que ostentan cargos institucionales. Así, para este partido, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, es "la primer ministro" o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es "presidente", entre otros ejemplos.

Durante el debate electoral organizado por PRISA, Buxadé ha reprochado a Montero haber sido "la peor ministro" para las mujeres por haber promovido la Ley del Sólo sí es sí, que ha generado salidas de la cárcel y rebajas de penas a agresores sexuales.

"No tiene derecho a hablar en nombre de las mujeres, yo no conozco a ni una sola mujer que esté a favor de que se suelte a los violadores", ha comenzado Buxadé. "Usted ha sido la peor ministro", ha añadido, recalcando que "además, ahora ya no es ministro" pero "sigue produciendo mucho daño a las mujeres".

Cuando la candidata del PSOE en las elecciones del 9J, Teresa Ribera, ha tomado el turno de palabra, ha querido "reivindicar el hecho" de que Montero "fue ministra". "La igualdad no es ideología de género, ideología de género es llamarla ministro", ha añadido la también vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica.

Por su parte, Irene Montero ha agradecido a Ribera "que efectivamente diga que somos ministras o vicepresidentas" y ha señalado que "lo siguiente es que haya une ministre y se reconozcan también los derechos de las personas no binarias".