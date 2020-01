Calvo acusa a Casado de arremeter contra la educación pública y le exige dejar de patrimonializar el CGPJ

Publicado 20/01/2020 13:55:43 CET

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este lunes al líder del PP, Pablo Casado, de haberse sumado a la "arremetida contra la educación pública" iniciada por Vox con la iniciativa del PIN parental, una medida implantada ya en Murcia y que permite a los padres vetar que sus hijos participen en charlas que impartan dentro del aula personal ajeno al docente, como puedan ser actividades de educación sexual o igualdad de género.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir la reunión de la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios preparatoria del Consejo de Ministros, Calvo ha admitido que al Gobierno le "inquieta" que el líder del PP haya seguido a Vox en esta cuestión cuando la educación pública es "la máquina de generación de igualdad para todos y todas", algo que debería saber el PP como partido que ha gobernado buena parte de los últimos 40 años de democracia en España.

"El PP debería de no inquietar con esto, no dejarse arrastrar por la ultraderecha y no arremeter contra la educación pública", ha dicho Calvo, presentando este cambio de actitud casi como una condición para entrar a negociar con el PP la renovación de los organismos constitucionales como el CGPJ y que los 'populares', denuncia la vicepresidenta, quieren "patrimonializar".

"Si el señor Casado está dispuesto a alcanzar algunos acuerdos de envergadura para este país que empiece por no inquietarnos con lo que opina de la educación pública de nuestra democracia", ha dicho, si bien es el PP el que pone como condición para negociar con el PSOE la "despolitización" de la Justicia en la que, según él, ha entrado el Gobierno con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

En caso de que el PP cambiara de actitud respecto del PIN parental, Calvo considera que podrían "empezar de trabajar". "Esperemos que se adentre en la responsabilidad que la oposición tiene" porque "ningún partido tiene derecho a bloquear las instituciones del Estado", ha zanjado.