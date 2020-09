Calvo acusa al PP de abrir una "batalla política" y buscar la "confrontación" con los remanentes municipales

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este viernes al Partido Popular de abrir una "batalla política" y de querer buscar la "confrontación" a cuenta de la utilización de los remanentes municipales.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Calvo ha cargado contra los 'populares' por haber "preferido" que los ayuntamientos se levanten sin "recursos" después de que el Pleno del Congreso rechazase convalidar el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales.

El Ministerio de Hacienda alcanzó apenas horas antes de la votación un acuerdo con sus socios de Unidas Podemos que ha permitido el apoyo de los morados y sus confluencias. Ese acuerdo consistía en la creación de un fondo de 3.000 millones de euros para la recuperación económica y social, unos fondos no condicionados que se distribuirían entre todos los ayuntamientos en función de la población.

"Habíamos procurado encontrar una salida teniendo en cuenta la traba legal que existe para algo efectivo, y es que estuviera el dinero en los ayuntamientos. Hemos hecho un esfuerzo poniendo a disposición los recursos que muchos podrían tener y no tienen. Todo lo demás es un juego absurdo. Han preferido el fuero al huevo", ha lamentado la vicepresidenta.

En esta línea, Calvo ha criticado que los ayuntamientos del PP hayan "capitaneado" la "contestación política" a la propuesta de Hacienda. "No ha sido la contestación de la realidad, de lo que toca, que es intentar ayudar y buscar una salida", ha lamentado.

Así, la vicepresidenta ha cargado contra el partido que lidera Pablo Casado por abrir un frente de disputa "por todo" y por haber abordado esta cuestión "en términos de confrontación y no de solución". "Desgraciadamente hay quienes piensan que la pandemia o la situación es una oportunidad para hacer política de no propongo, no ayudo en nada. Me confronto con todo y espero que se convierta en algún titular", ha añadido.

A su juicio, "nadie puede entender la cerrazón" de los 'populares' con la utilización de los remanentes, más aún después de que Hacienda intentase buscar "fórmulas alternativas". Además, Calvo ha señalado que la "traba" para el uso de esos recursos la puso "el PP como gobierno".