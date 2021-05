Calvo defiende que España acogiese a Ghali y acusa a Marruecos de saltarse "un límite de la buena vecindad"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este viernes que España acogiese al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y ha acusado a Marruecos de saltarse "un límite de la buena vecindad" al haber permitido un "asalto" a las fronteras españoles en la ciudad autónoma de Ceuta.

Calvo se ha expresado así en una entrevista en Canal Sur TV, recogida por Europa Press, después de que la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, acusase este jueves a la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, de realizar declaraciones "inapropiadas" y presentar "hechos erróneos" en la actual crisis política, en la que estaría en juego el "respeto mutuo" entre los dos países vecinos.

"Queremos respetar a Marruecos pero lo que ha ocurrido no puede ocurrir. Es un asalto que no podemos consentir", ha respondido Calvo, que ha dejado claro que España quiere "trabajar por el futuro" de la relación entre ambos países. "Sentemos el máximo respeto por Marruecos, pero no lo podemos permitir", ha insistido.

Este mismo viernes, las autoridades de Marruecos han acusado a España de tener la "voluntad de crear problemas", en medio de la crisis diplomática desatada por la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario.

En esta línea, la vicepresidenta ha señalado que Marruecos tiene "la plenitud de interpretar lo que considere" oportuno sobre la acogida de Ghali. España, ha explicado Calvo, toma "decisiones" que son propias de su política y que en ningún caso pueden llevar "a que una frontera sea puesta en cuestión".

"Somos un país soberano de nuestras políticas, que tenemos relaciones constructivas y que tomamos decisiones con arreglo al resto de nuestra política", ha continuado la vicepresidenta, que ha recordado que España tiene relaciones "con todo el Magreb".

Así, y preguntado sobre la situación del líder del Polisario, Calvo ha señalado que continúa hospitalizado y que tendrá que presentarse ante la Justicia el próximo 1 de junio. "Somos un Gobierno que respetamos la independencia del Poder Judicial, no nos adelantamos. No sabemos qué tienen que decir, pero sí que tiene que comparecer", ha apuntado.

Por último, la vicepresidenta ha reconocido que Marruecos es un país vecino y amigo con el que España tiene "mucha historia en común". Es por ello que el Ejecutivo trabajará "por esa vecindad y por el futuro". "Somos muy respetuosos con Marruecos, y a cambio pedimos lo mismo", ha zanjado.