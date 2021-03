Calvo defiende que el juez De Prada "no está vinculado a nadie" y pide al PP que deje de vetarle para el CGPJ

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este lunes que el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, que el Ejecutivo ha propuesto para integrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "no está vinculado a nadie" y, por ello, ha reprochado al PP que siga vetándole.

"Este juez no está vinculado, no ha tenido ningún cargo en ningún partido. La pregunta es para el PP: por qué veta nombres cuando de este lado no hemos vetado a ninguna de sus propuestas", ha afirmado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Así lo ha asegurado, tras destacar que el Gobierno y, en concreto, Unidas Podemos, ya aceptó renunciar a su propuesta de incluir en el CGPJ a la jueza Victoria Rosell, al ser conscientes de que en ese caso sí había vinculación partidista --además de ser la actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, fue diputada de Podemos--.

"Unidas Podemos entendió que había una propuesta que estaba vinculada a su partido. Yo creo que ahí movió una pieza muy correctamente", ha valorado, antes de insistir en que, por el contrario, De Prada "no está vinculado a nadie".