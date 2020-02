Calvo dice que fórmulas imaginativas es que los catalanes puedan "votar" otras soluciones que hoy no existen

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, descarta que la independencia sea una salida posible para el problema en Cataluña y apuesta por encontrar la manera de que los catalanes puedan "votar" otras soluciones que hoy por hoy no existen.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Calvo ha explicado que, cuando ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero, hablaba de encontrar "fórmulas imaginativas" para resolver el conflicto en Cataluña, se refería a hallar la manera de poder "votar salidas que en estos momentos no existen". Ahora bien, Calvo ha asegurado que "la autodeterminación no es una salida" porque representa "una ruptura". "A eso no podemos ir", ha incidido.

