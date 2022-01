Calvo pide evitar que Vox "pise los gobiernos" y participe en polémicas y debates públicos

Cree que con Sáenz de Santamaría el PP no hubiese tomado "la deriva que ha cogido con Casado"

La exvicepresidenta primera del Gobierno central Carmen Calvo ha pedido este lunes procurar que Vox "no pise los gobiernos" y no admitir al partido en determinadas polémicas y debates públicos cuando no tiene posición alguna sobre el asunto.

En un debate del Círculo Ecuestre de Barcelona con el exlíder de Unió Josep Antoni Duran i Lleida, Calvo ha avisado sobre los nacionalismos y la extrema derecha: "No vas a comer con la bandera ni vas a tener un sueldo con la bandera, ni una sanidad en condiciones, ni te vas a vacunar con la bandera".

Ha sostenido que partidos como Cs y Unidas Podemos se crearon sin contenido y basándose en la crítica al bipartidismo: "Ciudadanos, Unidas Podemos, introduzcan contenido", les ha dicho sobre ese momento, en el que cree que se centraron sólo en criticar el bipartidismo porque, si se posicionaban, evidenciaban que tenían posturas iguales que las del PP y del PSOE.

"Los dos líderes están en sus casas, después de todo lo que ha ocurrido en la política española", ha dicho en referencia al exlíder de Cs Albert Rivera y al exvicepresidente y exdirigente de Podemos Pablo Iglesias, a quienes no ha citado.

Cree que la ultraderecha surgió después del PP: "Son reflujos todavía del fraquismo", y ha asegurado que hubo momentos en que confundía las críticas que lanzaban Rivera, Abascal y el líder del PP, Pablo Casado, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Preguntada por si cree que Sánchez y Abascal deberían reunirse --como se han reunido Enrico Letta y Matteo Salvini en Italia--, lo ha descartado y ha pedido evitar comparar las situaciones de ambos Estados: "A la ciudadanía italiana no le choca un gobierno, dos, tres o cuatro sin pasar por las urnas, arreglado desde arriba. Eso España no lo aguantaría".

GOBERNAR EN SOLITARIO

Preguntada por si repetiría la coalición con Unidas Podemos, ha dicho que su apuesta pasa por que el PSOE gane "de largo las elecciones para gobernar solo", aunque ha asegurado que no desprecia las coaliciones ni los gobiernos de coalición.

Sobre si preferiría comentar la actualidad política con la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría o con el exjefe de gabinete de Sánchez Iván Redondo, ha optado por su homóloga al haberse dedicado a la política pasando por las urnas, con la que cree que "el PP no habría cogido la deriva que ha cogido con Casado".

FALCON, SÓLO CON EL PSOE

Preguntada por la nota con la que puntúa al Gobierno de Sánchez, ha dicho que se saldría de la tabla, porque su Ejecutivo lo ha pasado "mal no, lo siguiente" con la pandemia de Covid-19 y sacando a la vez adelante leyes ordinarias incluidas en el programa electoral.

También ha asegurado que Sánchez se reunió con dirigentes europeos para pedir los fondos ante la pandemia y, sobre el uso del avión Falcon, ha dicho que parece que "sólo hay Falcon cuando hay un presidente socialista". "El resto del tiempo no hay Falcon. Mariano Rajoy y José María Aznar iban en bicicleta, como todo el mundo sabe, por Europa", ha ironizado.

Además, ha puesto en valor que la democracia española haya podido a la vez descentralizarse en las Comunidades Autónomas y ceder soberanía en el proceso de construcción europea y ha acusado a actores de la extrema derecha de preferir el franquismo y a la extrema izquierda de pedir a la democracia exigencias que difícilmente pueden lograrse "en tiempo, rapidez y forma".

Preguntada por qué partidos sitúa en esta extrema izquierda, ha dicho que "a todos los que están a la izquierda de la posición de equilibrio que mantiene el PSOE" y ha lamentado que algunos no recuerden la historia y estén empeñados en inaugurar España cuando se levantan por la mañana, en sus palabras.



