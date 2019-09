Calvo reconoce que no ha habido nuevos contactos con Unidas Podemos porque pidieron tiempo para valorar las 370 medidas

Publicado 08/09/2019 23:02:46 CET

La vicepresidenta advierte que, para que haya un acuerdo, los 'morados' deben garantizar la gobernabilidad efectiva cada semana

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha reconocido este domingo que el PSOE no ha vuelto a tener contactos con Unidas Podemos desde que los socialistas presentaron el documento con las 370 medidas porque ellos pidieron tiempo para valorarlo.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Calvo ha explicado que fue la formación liderada por Pablo Iglesias la que pidió "unos días" para analizar el documento que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, presentó el pasado martes.

"Nosotros estamos abiertos a cualquier llamada. Yo siempre he llamado a (Pablo) Echenique, pero si no llaman ellos llamaremos nosotros", ha señalado la vicepresidenta, que considera normal que los 'morados' estén sopesando todas las medidas.

"La calma está bien", ha añadido Calvo, que cree que volverá a ponerse en contacto con Echenique, el líder de las negociaciones por parte de Unidas Podemos, cuando "parezca que tienen una respuesta" definitiva a la propuesta socialista.

NO A LA COALICIÓN, SÍ A "PUESTOS DE RESPONSABILIDAD"

Preguntada sobre una eventual reunión entre Sánchez y el líder del partido morado, Pablo Iglesias, Calvo ha apuntado que si se alcanza "una salida" a la situación actual "lo razonable" sería que, "en el último momento de la negociación", ambos dirigentes se encontraran.

Con todo, la vicepresidenta del Ejecutivo ha dejado claro que para alcanzar un acuerdo no bastaría con apoyar las 370 medidas, si no que Podemos debería garantizar la "estabilidad y la gobernabilidad efectiva en la toma de decisiones".

Si esto se cumple, ha explicado Calvo, los socialistas estarían dispuestos a que los 'morados' "asuman puestos de responsabilidad" en órganos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el CIS o el Consejo de Seguridad Nuclear.

En cualquier caso, Calvo ha insistido en negar la entrada a Unidas Podemos al Consejo de Ministros. "No, y ellos lo saben", ha respondido a la posibilidad de conformar un Gobierno de coalición. "Nosotros hemos sido muy francos: no es posible", ha añadido.

En este contexto, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha explicado que una de las razones por las que su partido ha decidido descartar definitivamente la coalición ha sido la posición que Unidas Podemos ha venido manteniendo en Cataluña.

EN EL PSOE PREOCUPABA LA POSICIÓN DE PODEMOS EN EL TEMA CATALÁN

"Mientras que en junio estábamos sentados, había declaraciones de líderes de Unidas Podemos sobre la situación de Cataluña que eran inaceptables", ha aseverado Calvo, para después señalar al portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens.

"Él mismo decía que existía el derecho a la autodeterminación, que había que apoyarlo", ha sostenido Calvo, después de que el propio Asens saliese al paso en su cuenta de Twitter. "Vicepresidenta, no falte a la verdad. Ni yo ni nadie de mi partido ha propuesto un gobierno de concentración en Cataluña. Con falsedades, va a ser más difícil entenderse", ha escrito el dirigente catalán durante la entrevista.

Así, la vicepresidenta ha sostenido que un partido como el PSOE, que "colaboró como el que más" en la Transición española y en la elaboración de la Carta Magna no puede permitirse a dirigentes que digan que con Podemos en el Gobierno "nunca se aplicarían las medidas del artículo 155". "La Constitución es entera, no por partes", ha advertido.

Por tanto, y en la situación actual, Calvo ha asegurado que si el secretario general de los socialistas no tiene "los apoyos suficientes" para que la investidura salga adelante, Sánchez no se presentará de nuevo. "No vamos a ofrecerle a los españoles una frustración más", ha apostillado.