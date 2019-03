Calvo señala que no sería constitucional aplicar el 155 porque no se ha traspasado "ni un solo límite legal"

Publicado 20/03/2019 16:40:11 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido este miércoles a "algunos líderes políticos" --por Casado--, que aplicar un artículo 155 "permanente, no revisable o sostenido no sería constitucional", y recuerda que en nueve meses de Gobierno socialista "no se ha traspasado ni un solo límite legal".

En una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, ha indicado que al contrario de lo que le ocurrió al Gobierno de Rajoy, al de Pedro Sánchez no le han hecho "dos referéndum ilegales, ni varias leyes de desconexión semana a semana", y ha recordado que cuando "la situación de inconstitucionalidad e ilegalidad fue grande", el líder 'popular' pudo apoyarse en la "leal oposición" del PSOE para aplicar el 155.

De esta manera, respondía Calvo a las declaraciones del líder del PP, Pablo Casado, quien emplazaba a Sánchez a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras la negativa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quitar lazos amarillos como ha ordenado la Junta Electoral Central (JEC).

"Este Gobierno no tiene ni un solo hecho jurídico, ni una sola decisión política donde se haya vulnerado la legalidad constitucional", recalca la vicepresidenta, para aclarar que "el equilibro está en la unidad del Estado y el reconocimiento a la autonomía de los territorios".

En este sentido, ha apuntado que ante los intentos de los independentistas de romper el orden constitucional, "la derecha radicalizada utiliza el resto de España contra Cataluña para seguir desestabilizando en la crisis".

CON RAJOY AUMENTÓ "EL APOYO AL INDEPENDENTISMO"

Calvo ha recordado que cuando Rajoy llegó a La Moncloa, el apoyo en Cataluña al independentismo era de un 10 por ciento, mientras que cuando salió del Ejecutivo, se encontraba en un 47 por ciento. "Nosotros hemos hecho justo todo lo contrario, hacernos responsables de Cataluña, hasta hicimos un Consejo de Ministros allí", ha recordado, para añadir que les gustaría que PP y Ciudadanos "en vez de vivir electoralmente de Cataluña, se hubiesen colocado detrás del Gobierno".

En este punto, ha indicado que el Ejecutivo de Sánchez ha parado el incremento del independentismo y se ha colocado "en la opción de la moderación, de la ley y el dialogo para ir achicando una crisis de la que España tiene que salir". "Cuando han traspasado una línea, hemos ido tres veces al Tribunal Constitucional, hemos hecho todo lo políticamente razonable y constitucional", ha añadido.

"INTRODUCE EL DELITO DE SEDICIÓN"

Además, sobre las declaraciones al Confidencial del abogado del Estado Edmundo Bal, fichado por Ciudadanos para concurrir en las listas electorales al Congreso por Madrid, en las que apunta que el escrito de acusación de la Abogacía del Estado en el juicio del 'procés' no dice toda la verdad, Calvo ha apuntado que se vive la política "sobre rumores infundados que se dan como verdades ciertas".

Así, ha indicado que "lo que se encuentra este Gobierno" es que el anterior Ejecutivo "no se iba a personar por nada (en el juicio), salvo la malversación", y ha añadido que el Ejecutivo socialista "introduce el delito de sedición".

"En el momento en el que procesalmente toca tener alegaciones de la Abogacía General del Estado, este Gobierno es el que decide proteger la malversación que se haya podido producir, el anterior Gobierno ni se lo había planteado", aclara. Además, le ha recordado a Bal que la Abogacía es "un órgano de estructura jerárquica donde un buen funcionario lo primero que hace es saber cuál es su lugar en la jerarquía".