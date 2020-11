Campo defiende en el Senado que "no hay represión" en Cataluña ante los reproches de Junts por las sentencias del procés

JXCat dice que ahora "el único diálogo posible" con el Gobierno es la amnistía

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este martes en el pleno del Senado que "no hay represión" en Cataluña, al tiempo que ha recalcado la independencia del Poder Judicial, en respuesta a una pregunta de JxCat en la que ha denunciado supuestas contradicciones entre las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional sobre el 'procés'.

El senador de Junst per Catalunya Josep Lluís Cleries ha sostenido que el fallo de la Audiencia Nacional del pasado 21 de octubre que absuelve al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y a la cúpula de la policía catalana por su papel en el proceso independentista "desautoriza" la versión del Tribunal Supremo, que el año pasado condenó al ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y a varios ex consellers por el 1-O.

"Se demuestra que son, por tanto, presos políticos condenados únicamente por sus ideas, por defender la independencia de Cataluña de forma pacífica", ha dicho Cleries antes de preguntar a Campo si "es consciente el Gobierno de que esta sentencia (sobre Trapero) hace evidente la represión violenta del 'a por ellos' del Estado español que se ejerció el 1 de octubre de 2017".

"No hay represión del Estado español contra Cataluña", le ha respondido tajante el ministro, incidiendo en que nuestro país es un Estado Social y Democrático de Derecho "donde cada uno de los poderes del Estado ejerce su función con absoluta independencia".

EL ÚNICO DIÁLOGO POSIBLE, LA AMNISTÍA

Cleries, sin embargo, ha insistido en que "el 1 de octubre hubo represión y violencia del Estado español contra Cataluña" y ha afirmado que esta represión ha continuado, poniendo como ejemplo la 'Operación Voloh', en la que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos para financiar el 'procés', y que ha tachado de "monetaje".

Para Cleries, en "la falsa democracia plena española, donde los que van con la bandera franquista --es decir, son unos fachas-- están protegidos y, si eres un demócrata independentista catalán padeces represión y persecución", no cabe mesa de diálogo alguna.

"Ahora el único diálogo posible con ustedes no es otro que la amnistía de los presos políticos y exiliados. Todo lo demás es una cortina de humo para esconder a este Estado represor", ha espetado. "Aunque la represión la vistan de diálogo, en represión se queda", ha remachado.

Campo, por su parte, ha reiterado su posición, reprochando a Cleries que tanto si tienen "una sentencia que les gusta" como una que no hablan de "represión". "No salen de esa canción", ha lamentado, enfatizando que "el Estado de Derecho es mucho más amplio que esa visión absolutamente reduccionista".

UNA SENTENCIA TRES AÑOS DESPUÉS

El ministro de Justicia ha aclarado que, en cualquier caso, "nunca" se pronunciará sobre resoluciones de judiciales. No obstante, sí ha confesado que le hubiera gustado que la sentencia del 'procés' "no hubiera tardado tres años".

A este respecto, ha aclarado que no culpa a la tutela judicial, sino que lo achaca a que "el sistema judicial está todavía carente de esas reformas normativas, organizativas y tecnológicas" que permitan hacer efectivo ese derecho y, en este sentido, ha reclamado el apoyo del grupo parlamentario de Cleries para modernizar la administración de justicia.

Campo ha aprovechado para recordar en este punto el programa Justicia 2030, orientado a esa modernización, en gran parte a través de la digitalización. Además, ha recordado que de forma inminente llevará al Consejo de Ministros el ante proyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, como parte de dicha renovación.