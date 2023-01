Camps asegura que no se llevó "un solo euro al bolsillo" con 'Gürtel' y confía en regresar a la primera línea política

Acusa a la Fiscalía Anticorrupción de intentar "destruir" su trabajo como presidente valenciano



MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha asegurado este lunes, antes de ser juzgado en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato a Orange Market, una de las empresas de la 'Gürtel', que no se llevó "un solo euro al bolsillo" por las actuaciones de la trama.

En declaraciones a los medios a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Camps ha mostrado su intención de regresar a la primera línea política una vez cese lo que considera una "pesadilla muy larga" orquestada por la Fiscalía, a la que ha acusado de intentar "destruir" su trabajo como presidente regional.

En este juicio, el Ministerio Público pide imponer dos años y seis meses de cárcel a Camps como autor de un delito de prevaricación y otro de fraude a la administración al considerar que participó de forma activa en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market.

"Estamos hablando de 70 contratos menores. Aquí nadie de las personas que están siendo juzgadas se ha llevado un solo euro al bolsillo. No hay malversación, enriquecimiento injusto o dinero para el PP. Son contratos que la Abogacía de la Generalitat ya dijo en su momento que estaban bien hechos", ha sostenido.

En este contexto, Camps ha incidido en que ya fue juzgado por estos hechos "en la causa de los trajes". "No se qué hacen mis compañeros de gobierno ni qué hago aquí hoy en este nuevo juicio. Confío en la Justicia y, como las otras nueve causas, que acabe en la absolución", ha añadido.

El otrora presidente autonómico ha dejado claro que "nunca ocurrió absolutamente nada" irregular en torno a su figura. "Ni con la Fórmula 1, ni con la visita del Papa, ni con la construcción del circuito ni con los regalos de trajes. Es una cuestión de la prehistoria. Recuerden que eso está juzgado, sentenciado y cerrado para siempre", ha incidido.

APUNTA A PUIG Y AL PSOE VALENCIANO

Así las cosas, Camps ha insistido en que siempre ha contado "la verdad" y ha señalado a otro presunto responsable de su persecución: el presidente valenciano Ximo Puig. A su juicio, si éste consiguió llegar a la Generalitat fue porque fue tras él "de manera histérica y brutal".

"Sería un buen día para que le preguntaran si va a dar la cara de lo que está apareciendo de la causa de Puig en valencia con la hipotética falta de transparencia de la financiación del PSOE, de su campaña personal y de las cosas que han ocurrido", ha apuntado.

Por otro lado, Camps también ha criticado el pacto "espureo" de algunos de los acusados con la Fiscalía antes del inicio de la vista oral. "Las conformidades no tienen ningún tipo de valor probatorio. Fiscalía fijó que no aceptaría la conformidad que atacase a otro imputado siempre que no se presentase otra prueba", ha aseverado.

En esta línea, el expresidente valenciano ha afirmado que tanto las conformidades como los escritos de reconocimiento de hechos "son relatos absurdos y que no tienen ningún tipo de sustento". "Son una tontería, sino fuera una tragedia porque aquí estoy. Es una suma de absurdeces, de lugares comunes y cuestiones que no tienen valor desde el punto de vista documental", ha apostillado.

Con todo, Camps ha mostrado su "tranquilidad absoluta" en que los jueces no le vayan a "hacer caso a estas conformidades" que, desde su punto de vista, solo tienen "valor" mediático.