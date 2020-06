Camps niega haber dado instrucciones para adjudicar a la Gürtel en la visita del Papa: "No tenía por qué involucrarme"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente valenciano Francisco Camps ha dicho este jueves en la Audiencia Nacional que no dio una sola instrucción para la organización de la visita del Papa Benedicto XVI en el año 2006 o para la retransmisión de la misma a través de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

"Como presidente de la Generalitat, no tenía por qué involucrarme en la organización o la logística", ha afirmado Camps durante su declaración como testigo en el juicio por los presuntos amaños en la adjudicación a la trama Gürtel de la contratación para la retransmisión de la visita en el marco del V Encuentro Mundial de las Familias.

El expresidente ha afirmado que no supo que había sido presidente de honor de la fundación organizadora del encuentro mundial hasta que se destapó este caso, si bien ha remarcado que ese cargo no tiene funciones ejecutivas y por lo tanto él no tomó ninguna decisión sobre la organización.

También ha apuntado que ve "imposible" que la fundación pudiera tener algún tipo de "capacidad jurídica" para decidir si era la RTVV la que debía retransmitir la visita del Papa, aunque ha reconocido que no sabe "cómo se toman ese tipo de decisiones".

Antes de comenzar a declarar por videoconferencia, el presidente del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, ha comunicado a Camps que podía no comparecer al estar investigado en un juzgado de Valencia por las presuntas irregularidades en la contratación de la fundación organizadora de la visita.

Sin embargo, el expresidente ha manifestado su deseo de responder a las preguntas que quisieran formular las partes, tanto las acusaciones como las defensas de los acusados, entre los que están el líder de la trama corrupta, Francisco Correa, y el responsable de las empresas de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez Alonso 'el Bigotes'.

Con respecto a este último, Camps ha vuelto a negar, como ha hecho durante años, haber tenido algún tipo de relación de amistad, a pesar del audio de una conversación en el que le llamaba "amiguito del alma", y que él no ha recibido nunca regalos de la trama Gürtel y los que llegaron a su familia fueron devueltos.

(Habrá ampliación)