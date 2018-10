Cantó (Cs) reprocha a Torrent y Colau las "pellas vergonzantes" al Rey en el Mobile World Congress

Publicado 26/02/2018 13:15:13 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos Toni Cantó ha criticado las "pellas vergonzantes" que hicieron el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al Rey Felipe VI al no acudir a la recepción del monarca en la inauguración del Mobile World Congress (MWC) y ha añadido que los dos cobran un sueldo para que hagan su trabajo.

"Les pagamos entre todos los españoles y especialmente le pagan todos los catalanes y la gente de Barcelona un sueldo para que hagan su trabajo y ayer faltaron a su trabajo", ha declarado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Por otro lado, ha declarado que eventos como la Mobile World Congress o la Agencia del Medicamento necesitan "estabilidad institucional", "seguridad" y "tranquilidad" para llevar a cabo su función y, en el caso concreto del MWC, ha destacado que deja en Barcelona "más de 400 millones de euros".

El diputado de la formación naranja ha afirmado que "a la hora de la verdad" Colau siempre se posiciona del lado de los secesionistas y ha responsabilizado a Podemos de que el presidente de la Cámara catalana "no sea constitucionalista sino secesionista".

Y con respecto a una sesión de investidura en el Parlament, Cantó ha criticado a los que "no dicen la verdad ni a sus médicos", en referencia al bloque independentista. Así, les ha instado a que digan en público lo que "no se atreven a decir en privado" sobre la imposibilidad de que el candidato y expresidente catalán, Carles Puigdemont, presida la Generalitat: "No puede haber un presidente como Puigdemont que dirija Cataluña desde Bélgica siendo un prófugo de la justicia", ha argumentado.

Por último, ha calificado la situación en Cataluña de "show", ya que los políticos allí se están "peleando" para ver quien ocupa la "poltrona" y "están jugando entre ellos". Según ha recalcado, esta "parálisis" le viene "muy mal a Cataluña".