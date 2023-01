Cargos del PP acudirán este sábado a la manifestación de asociaciones en Madrid contra Sánchez, a la que también va Vox

Sémper precisa que Feijóo no asistirá y añade que el PP ve "lógico" que la sociedad civil organizada se movilice ante lo que ocurre



MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que dirigentes del PP acudirán a la manifestación que han convocado más de una treintena de asociaciones en contra de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, y a favor de España, la democracia y la Constitución. A esa iniciativa también se ha sumado Vox.

Bajo el lema 'Por España, la democracia y la Constitución', esta protesta tendrá lugar el próximo sábado día 21 a las 12.00 horas en la madrileña plaza de Cibeles. El movimiento cívico que está detrás de esta convocatoria lo forman asociaciones como Foro España Cívica, Unión 78, Libres e Iguales, Foro Libetad y Alternativa, Neos, Convivencia Cívica Catalana, S'ha Acabat, Dignidad y Justicia, Diálogos en Libertad o la Asociación por la Tolerancia, entre otras.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Sémper ha señalado que esta convocatoria contará con la presencia del partido pero no estará en la misma el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"No es una manifestación que convoca el PP, a la que irán dirigentes del PP pero que no irá Alberto Núñez Feijóo", ha confirmado Sémper, quien no ha precisado qué dirigentes asistirán. Fuentes del PP han indicado después que aún no está decidido qué cargo o cargos del partido estarán en Cibeles.

Por lo pronto sí que se ha sumado a esa movilización la diputada del PP por Barcelona y exportavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, vinculada a la plataforma Libres e Iguales, que es una de las asociaciones que se ha sumado a esta marcha del día 21 de enero.

"NOS PARECE MUY BIEN QUE LA SOCIEDAD CIVIL SE MANIFIESTE"

Sémper ha justificado la presencia del PP asegurando que "si no entendieran" el "enfado y la preocupación de muchos ciudadanos en relación con lo que está sucediendo en España serían unos marcianos" porque, según ha dicho, el Partido Popular comparte "esa preocupación".

"Nos parece perfectamente razonable y lógico que la sociedad civil organizada decida convocar una manifestación para reaccionar o fruto de esa preocupación y ese enfado", ha manifestado, para añadir que al PP le parece "muy bien" que la sociedad civil se manifieste por este tema o por cualquier otro.