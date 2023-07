Cargos del PP cierran filas con Feijóo pero piden definir la estrategia ante Vox porque se "confundió" al votante el 23J

Lamentan que no se hayan retrasado los pactos en CCAA hasta después de las generales y creen que habría sido mejor perder Extremadura



Miembros del PP consultados por Europa Press rechazan que esté en cuestión el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo después de la amarga victoria que supusieron los resultados del pasado domingo, que dejaron al partido lejos de sus expectativas, pero coinciden en que hay que analizar los "errores" en campaña y definir la estrategia ante Vox porque, a su entender, no se actuó de forma "coherente" y se "confundió" al electorado.

En especial ponen el foco en lo ocurrido en Extremadura en plena campaña electoral, donde la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, vetó a Vox pero después aceptó la entrada de la formación en el Ejecutivo regional. "Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños", alegó Guardiola tras firmar el pacto de coalición con Vox en Extremadura.

"Esto ha influido en el 23J. Hemos ganado Extremadura pero hemos perdido las elecciones generales", sentencia un veterano parlamentario del PP. En la misma línea, otro dirigente cree que habría sido "mejor perder Extremadura" y que gobernase el socialista Guillermo Fernández Vara. "Guardiola se columpió y luego se la envainó con Vox. Eso desorienta mucho a la gente y es lo que más ha perjudicado a Feijóo", recalca otro de los cargos consultados.

FALTÓ PREVISIÓN Y COHERENCIA

La mayoría de las fuentes consultadas coincide en que se deberían haber retrasado los pactos con Vox en CCAA surgidos de las elecciones del 28 de mayo y se lamentan que el partido no fuera más previsor y diera por amortizada la estrategia de Sánchez centrada en el miedo a Vox por el hecho de que no había funcionado un año antes en los comicios andaluces.

"Esos pactos en plena campaña han servido para movilizar al votante de izquierda", resume un diputado del PP, que cree que también han "desconcertado" a votantes de centro que en un principio tenían previsto apostar por Feijóo. "No hemos sabido explicar que después de pactar con Vox no se termina el mundo. Ha faltado pedagogía", añade otro parlamentario, que cree que ahora la dirección nacional debe "ajustar" el relato.

Se trata de una opinión que comparten más miembros del partido, que coinciden en que hay que "replantear la estrategia" con Vox porque no se puede seguir la tesis del PSOE de "demonizar" al partido de Santiago Abascal pero luego pactar con ellos en las autonomías.

"La no claridad y la incoherencia ha desconcertado a muchos votantes", asegura un miembro del Comité Ejecutivo del PP. "Ha faltado pedagogía", afirma otro, que critica que los pactos con Vox hayan penalizado al PP y, en cambio, a Pedro Sánchez no le pasen factura sus acuerdos con Bildu y ERC.

CREEN QUE VOX HA AYUDADO AL PSOE, SOBRE TODO EN CATALUÑA

Fuentes 'populares' creen que también "desorientó" a los electores que Feijóo lleve meses diciendo que hay que "derogar el sanchismo" pero luego proclame su intención de llamar en primer lugar "a la puerta del PSOE" para que le deje gobernar. "Se ha confundido mucho a la gente", en palabras de un senador del Grupo Popular.

En las filas del PP también hay voces que se quejan de que Feijóo no haya intervenido para frenar los perfiles elegidos por Vox para ocupar las Presidencias de los Parlamentos autonómicos, que son instituciones clave.

De la misma manera censuran declaraciones como las vertidas por Santiago Abascal asegurando que la tensión volverá a Cataluña si había un Gobierno de PP y Vox, unas palabras que han "engordado" al PSC. "No puedes decir que se va a incendiar la calle. Le ha dado dos o tres escaños a los socialistas", exclama un parlamentario, que acusa a Vox de haber ayudado al PSOE en su estrategia de campaña.

LA FOTO CON MARCIAL DORADO Y NO IR AL DEBATE DE RTVE

En el PP lamentan además que, a diferencia de lo que ocurrió en los comicios de mayo, ahora la apelación al voto útil no ha calado en muchas provincias, de forma que la fragmentación del voto de centroderecha les ha hecho perder al menos ocho diputados. "Vox ha tenido mucha culpa en lo que ha ocurrido. Hay que ir a por ellos porque si no, no vamos a gobernar", analiza visiblemente molesto un histórico dirigente 'popular'.

Al margen de los pactos con Vox, fuentes del PP enumeran otras causas que han contribuido al resultado final de las generales, como la foto de 1995 con el narcotraficante Marcial Dorado y su "errática" explicación asegurando que cuando lo conoció "había sido contrabandista, nunca narcotraficante". "Podía ser un tema amortizado en Galicia, pero en el resto de España la gente no lo sabía", indica un parlamentario 'popular'.

Dentro del PP también hay división de opiniones acerca de si se erró o no con la decisión de no acudir al debate de RTVE que aceptaron Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Algunos creen que su ausencia fue un error y debería haber asistido para defenderse; otras fuentes, sin embargo, sostienen que el que "se equivocó" al ir fue el presidente de Vox porque con sus intervenciones desvió el foco del debate a dónde querían sus rivales.

AÚN NO ES EL MOMENTO DE MORENO O AYUSO

Pese a los "errores" del PP en campaña, en las filas del PP cierran filas con Feijóo, en un momento en que el PSOE ve al líder de los 'populares' "tocado de muerte" y aparentando que puede ser investido para evitar una caída precipitada, según fuentes socialistas.

"Su liderazgo no está tocado", sentencia un dirigente 'popular' con peso territorial, quien también admite que "en el momento procesal oportuno" tanto Isabel Díaz Ayuso como Juanma Moreno aspirarán a sucederle, pero no ahora.

"No veo ninguna contestación interna dentro del PP", sentencia otro cargo 'popular', que augura que, aunque Pedro Sánchez logre ser investido gracias a Junts, la legislatura será tan complicada, que no durará. De hecho, la mayoría de los consultados pronostica "una legislatura muy corta" en caso de que Sánchez siga siendo el inquilino de la Moncloa y creen que Feijóo debe estar preparado para cuando llegue su momento.

Ese cierre de filas con Feijóo ya lo expresaron hace dos días los 'barones' del PP en sus intervenciones a puerta cerrada dentro de la Junta Directiva Nacional del partido. Y este miércoles, Ayuso ha manifestado públicamente su apoyo cerrado al líder del PP y ha recordado que tiene el "mandato de las urnas", unas palabras que se producen después de que Esperanza Aguirre sugiriera que el futuro de su partido pasa por la actual presidenta madrileña.

Fuentes del PP esperan que las vacaciones estivales ayuden a levantar el desánimo que se ha instalado en el partido y que ya se vio en la misma noche electoral a las puertas de Génova, cuando pese a la música y el confeti, las caras largas visualizaban la decepción por no cumplir las expectativas. "No nos podemos meter en un lío interno. Hay que sobreponerse y seguir adelante", sostiene un cargo del PP con muchas legislaturas a sus espaldas.