Casado acusa a Iglesias de "alardear" de posibles expropiaciones: "No estamos para asaltar los cielos"

El líder del PP, Pablo Casado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP a través de la plataforma zoom, en la que anuncia que no apoyará los últimos dos decretos económicos si no se modifican. Madrid, a 30 de marzo de 2020.

El líder del PP, Pablo Casado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP a través de la plataforma zoom, en la que anuncia que no apoyará los últimos dos decretos económicos si no se modifican. Madrid, a 30 de marzo de 2020. - TAREK

Responde a las declaraciones del líder de Podemos en las que decía que "toda riqueza" del país está "subordinada al interés general"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de "alardear" de posibles expropiaciones en el marco de la crisis del coronavirus y ha recalcado que en estos momentos no están para "asaltar los cielos ni para hacer ingeniería social" sino para "acabar" con el Covid-19.

Este domingo, Pablo Iglesias afirmó en su cuenta oficial de Twitter que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución)".

Además, acompañó su mensaje con las declaraciones en Moncloa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las que señaló que el Gobierno da prioridad al interés general "por encima del interés particular" y que no va a "aceptar presiones de ningún tipo en orden alterar este confinamiento".

"DERIVA DEL GOBIERNO HACIA LAS TESIS DE PODEMOS"

En una rueda de prensa en la sede del PP, a través de la plataforma zoom, Casado ha dicho que su partido "no entiende" cómo se permite que vía Twitter el vicepresidente del Gobierno de España "alardee de que la propiedad privada puede ser expropiada".

Además ha subrayado que en los dos últimos decretos económicos del Gobierno --el relativo a prohibir el despido por fuerza mayor y el que endurece el confinamiento con la paralización de las actividades no esenciales-- se ha producido "un cambio de 180 grados" en las tesis del Gobierno y crea "inseguridad jurídica" en la economía española.

"No entendemos la deriva del Gobierno de España hacia las tesis de Podemos", ha manifestado, para anunciar que el Grupo Popular no va a apoyar esos dos reales-decretos económicos en el Pleno del Congreso "si no se modifican" porque no se puede llevar por delante "todo el sistema productivo" del país.

PIDE APARCAR LAS "AGENDAS IDEOLÓGICAS RADICALES"

Casado ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que escuche a las comunidades autónomas y a los agentes sociales, y que deje a un lado "agendas ideológicas radicales". Según ha añadido, el Gobierno debe atender la demanda de los autónomos y las pymes, de forma que sea el Estado el que articule la liquidez financiera.

"En estos momentos no estamos para hacer ingeniería social, no estamos para asaltar los cielos. Estamos para acabar con el virus y rescatar a una economía que puede causar estragos", ha avisado, parafraseando así al propio líder de Podemos en 2014 asegurando que "el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto".

Además, Casado ha criticado de nuevo en su comparecencia el "falso" e "injusto" contraste que el Gobierno plantea entre lo público y lo privado y ha advertido de que "si quiebra lo privado el sector publico pagará las consecuencias a medio plazo".

MÁS CARGOS DEL PP SE SUMAN A LAS CRÍTICAS A IGLESIAS

Más dirigentes del PP se han sumado a través de las redes sociales a las críticas al vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno por sus palabras subordinando la riqueza del país en la crisis del coronavirus al interés general.

La concejal madrileña y presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha indicado que el líder de Podemos "lo tiene aprendido". "¡Exprópiese! El impacto de estas palabras entiendo que deben estar calibradas por un vicepresidente del Gobierno de España. Entiendo...", ha afirmado en su cuenta de Twitter.

De la misma manera, la diputada madrileña del PP y portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso, Edurne Uriarte, ha señalado que Iglesias citó el artículo 128 de la Constitución "para justificar el cierre gubernamental de la economía" y le ha respondido que "el interés general debería estar subordinado a demócratas, no a dirigentes comunistas".

La diputada del PP por Ávila, Alicia García, ha echado en cara a Iglesias que "dedique su tiempo a imponer su agenda comunista, al estilo chavista" y le ha preguntado a qué espera para "atender las demandas de las residencias de personas mayores".

"Señor Iglesias, defender el interés general es enviar el material de protección (Epis, mascarillas, test rápidos)a las residencias de carácter social (mayores, discapacidad, sociosanitarios, menores)", ha insistido García.

De la misma manera, la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha preguntado si "alguien sabe cómo lleva el Vicepresidente de Derechos Sociales el tema de las Residencias de Mayores". "¿Con perspectiva comunista?", ha interpelado, aludiendo a tu tuit sobre la riqueza del país subordinada al interés general.