Casado acusa a Sánchez de aprovechar la pandemia para avanzar hacia una "nación a su medida" con "recorte de libertades"

Dice que el Gobierno pretende "acabar en un Estado sin derecho" y "peronizar" la economía española

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este martes al Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez de estar construyendo una "nación a su medida" con "recorte de libertades" aprovechando la "conmoción" social que ha provocado la crisis del coronavirus. A su entender, pretende "acabar en un Estado sin derecho", algo que ha juzgado de "ilegal" e "inmoral".

"Están creando una 'España oficial' a la medida de sus propios

intereses, pero no una España real", ha afirmado Casado durante su participación por vía telemática en el XIII 'Foro Atlántico Iberoamérica y el mundo: desafíos postpandemia' que ha presentado el Premio Nobel y escritor Mario Vargas Llosa.

Casado ha asegurado que el coronavirus ha traído consigo "una dura realidad" porque, a su juicio, por primera vez España "corre el riesgo de no ser lo que los españoles quieran que sea sino el resultado de la ingeniería social de un Gobierno". Es más, ha recalcado que por primera vez un Gobierno "no quiere dejar un país mejor" sino "un país distinto y una nación a su medida", en la que "no quepa el discrepante".

"DEBILITAR" LAS INSTITUCIONES

Así, Casado ha afirmado que los que no creen en la democracia liberal esperan momentos de crisis como los actuales para "poner en marcha los engranajes de su maquinaria", con la "propaganda partidista, la ocupación de los órganos reguladores y el Poder Judicial, el ataque a la libertad educativa, al español, a la libertad de expresión, a la propiedad privada, a la propiedad inmobiliaria, al libre mercado y al Estado de Derecho".

Así, ha afirmado que en pocos meses el Gobierno de Sánchez ha avanzado en el que su "objetivo" de "debilitar" las instituciones. "Pretenden pasar del Estado de Derecho, al derecho a un Estado, para

acabar en un Estado sin derecho. Y eso no es solo ilegal, sino también inmoral", ha proclamado.

Después del éxito de la Transición y la Constitución de 1978, el líder del PP ha censurado que hoy haya quienes quieran "irresponsablemente reabrir esas cicatrices" y busquen "aprovecharse de tiempos de conmoción social y económica" como el que se vive en este momento. "Este virus que nos está golpeando, lejos de llamar a la responsabilidad y al sentido de Estado, está suponiendo un acicate para quienes tienen agendas de recortes de libertades", ha apostillado.

En este punto, ha afirmado que en el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "pretenden pasar del Estado de Derecho, al derecho a un Estado, para acabar en un Estado sin derecho". "Y eso no es solo ilegal, sino también inmoral", ha enfatizado.

Y haciendo referencia a un "marco orteguiano", Casado ha subrayado que el Gobierno está perdiendo "toda intimidad con la nación". "Sólo pretende avanzar en su particular agenda política, con la idea

de que con esa agenda podrá sostenerse en el poder tanto como deseen", ha abundado.

Por todo ello, ha apelado a "defender la libertad como el bien más preciado que tiene el ser humano". "Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y venezolanos, eso es lo que haremos la oposición en España, y estoy seguro que eso es lo que harán la inmensa mayoría de españoles cuando tengan la oportunidad de elegir", ha manifestado, para confiar en que esa España "real" que no es la España "oficial" se una en torno al PP para "derrotar" a Pedro Sánchez en las urnas.

"EL GOBIERNO LO FÍA TODO A LOS FONDOS EUROPEOS"

Tras aludir a las malas previsiones económicas para España de organismos internacionales, Casado ha asegurado que la salida de la crisis está siendo "equivocada", en un momento en que hay "cuatro millones de parados", los autónomos atraviesan una difícil situación y con "ERTES que se pueden convertir en ERES".

En este punto, ha criticado que el Ejecutivo lo "fíe todo" a los fondos de recuperación europeos, pero ha señalado que "no cuadran" las cuentas y hay que hacer una "economía competitiva", bajando impuestos y eliminando trabas burocráticas. Sin embargo, ha denunciado que Sánchez haya elegido el camino "contrario", con subidas de impuestos y expansión del gasto, "con más clientelismo" a través de los fondos europeos.

Así, ha asegurado que el Gobierno pretende "peronizar" la economía española y que una "red de subsidios y ayudas discrecionalmente repartidas por la oficina del gabinete del presidente del Gobierno cree una mano de obra keynesiana e intensiva a corto plazo que maquille las cifras" en vez de apostar por una "auténtica reforma del sistema productivo en España.

Tras aludir a la situación que vive Venezuela, ha criticado que ese país pueda ser un "ejemplo" para España. "Y en el ámbito económico lo mismo, consideran que se pueden expropiar viviendas y empresas y consideran que los medios de comunicación privados no tienen que tener ningún tipo de independencia, que el Poder Judicial ha de estar sujeto al Ejecutivo y se que se puede adoctrinar a los niños", ha afirmado, para añadir que "todo esto ya está pasando" en España.