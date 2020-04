Casado coincide con los líderes del PPE en la defensa de la solidaridad de la UE con el empleo y la sanidad

El PP no se ha pronunciado por ahora sobre si apoya la propuesta del Gobierno español a la UE para la recuperación

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha coincidido este jueves con los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) en la defensa de la solidaridad de la UE con las ayudas a los sistemas sanitarios y de protección del empleo. Tras apoyar la posición común del PPE para salir de la crisis del coronavirus, ha explicado a sus colegas europeos el respaldo del PP al estado de alarma en España pero también sus exigencias en materia económica, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Así lo ha expuesto durante la videoconferencia de la Cumbre del Partido Popular Europeo que se ha celebrado antes del Consejo Europeo de esta tarde, en el que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE comenzarán la negociación sobre el fondo de recuperación con el que quieren relanzar la economía una vez superada la crisis sanitaria del Covid-19.

A la mesa de los líderes llegan varias propuestas que las capitales han publicitado en las últimas semanas, entre ellas la del Gobierno de Pedro Sánchez que plantea un fondo de hasta 1,5 billones financiado con emisiones de deuda perpetua que emita la Comisión Europea.

Pero esta última idea, y el hecho de que sea transferida a los gobiernos vía subvenciones y no préstamos, no cuenta con todos los apoyos necesarios. Hasta ahora, la dirección nacional del PP no se ha pronunciado sobre si apoya o no esa propuesta de España para la recuperación.

DEFENSA DE LA SOLIDARIDAD

Esta reunión por videoconferencia para coordinar acciones frente a la crisis del Covid-19 ha contado con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, y los jefes de gobierno de Irlanda, Grecia, Austria, Rumania, Bulgaria, Croacia, Eslovenia y Letonia.

En el encuentro coincidieron "en la defensa de la solidaridad de la Unión Europea con las ayudas a los sistemas sanitarios y de protección del empleo, y la responsabilidad de los Estados para recuperar el crecimiento económico y la sostenibilidad del estado del Bienestar", según han señalado las mismas fuentes.

En su intervención, Casado ha apoyado la posición común del PPE sobre las ayudas para salir de la crisis, y ha explicado su apoyo al estado de alarma del Gobierno de España, pero también sus exigencias en materia económica, después de conocer por Eurostat la desviación de casi 20.000 millones de euros de déficit en 2019, y las declaraciones del primer ministro italiano advirtiendo de que Sánchez podría pedir el rescate europeo.

Durante esta videoconferencia, el presidente del PPE y ex presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, destacó la oposición "responsable" de Casado durante esta crisis del coronavirus, han añadido las mismas fuentes 'populares'.