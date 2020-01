Casado cree que a la derecha no se le habría tolerado que la mujer de Aznar o Rajoy fueran ministras como será Montero

Publicado 08/01/2020 10:31:39 CET

Tras aplazarse el nombramiento de ministros, dice que también ha habido "engaño masivo en la urgencia de que hubiera Gobierno"

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que a la derecha no se le habría tolerado que las mujeres de sus líderes entrarán en el gobierno como sí ocurrirá ahora con Irene Montero y Pablo Iglesias. Además, ha señalado que la mayoría de las grandes empresas en España no permiten que "dos cónyuges o la pareja estén en el mismo departamento".

"Creo que la pregunta es retórica. Creo que se contesta sola. Lo que a la derecha se le ha acusado o no se le tolera, a la izquierda sí", ha asegurado el líder del PP en una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, al ser preguntado si se estaría tratando igual en caso de que Aznar o Rajoy hubieran designado como ministras a sus esposas, Ana Botella y Elvira Fernández.

Casado ha afirmado que, aunque no se iba a fijar en este asunto, en "la mayoría de las empresas en España, sobre todo las grandes, no se permite que dos cónyuges o la pareja esté en el mismo departamento". "Eso es algo normal en el 'compliance' de las empresas españolas e internacionales", ha enfatizado.

OTRAS CUESTIONES CON "GRAN AGRAVIO"

Tras insistir en que no quería "entrar en temas familiares", Casado sí que ha querido aludir a otras cuestiones en las que han visto "un gran agravio" entre la derecha y la izquierda, como los casos de corrupción. Así, ha recordado que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con una moción de censura "echando un Gobierno honesto y bueno para los españoles" apoyado "en una mentira" sobre el 'caso Gürtel', dado que, según ha dicho, "afectaba a dos municipios españoles y 200.000 euros".

Sin embargo, ha indicado que Sánchez fue investido presidente cuando es líder del PSOE, un partido que ha sido "condenado por 700 millones de euros y cuyos líderes, dos presidentes del partido y dos presidentes de la Junta acumulan 300 años de cárcel". "¿Por qué al PP se le echa por un caso en el que el presidente del Gobierno solo testificó y no tenía ninguna responsabilidad y ahora Sánchez, con tres ministros en su gobierno que eran consejeros de Chaves y Griñán, forma gobierno y nadie habla de la corrupción?", se ha preguntado.

En este punto, Casado ha recordado que el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que los españoles "no merecen un gobierno que no diga la verdad" y ha recalcado que Sánchez "ha mentido impunemente y reiteradamente en la campaña electoral y nadie le está pasando factura".

"ASIMETRÍA" ENTRE LA IZQUIERDA Y LA DERECHA

También ha destacado que llevan toda la sesión de investidura hablando de "políticas radicales y ultras cuando los mayores radicales son los que acaba de meter en el Gobierno, que están justificando lo que pasa en Venezuela, lo que ha pasado en esa historia sanguinaria de ETA o que están justificando incluso los crímenes atroces que ocurrieron en España hace ya muchas décadas".

El líder del PP ha afirmado que no entiende esa "asimetría" mediática, social y moral entre la derecha y la izquierda. "¿Por qué no se exige a la izquierda y la derecha lo mismo en este país? ¿Por qué se nos mira con una diferente tabla o rasero de medir? Creo que eso tiene que cambiar porque si no, al final, hay una impunidad que acaba siendo lesiva, ya no para los partidos de centro-derecha sino para los ciudadanos españoles, que no tienen una alternativa a la misma altura de exigencia que si votan a otro partido", ha demandado.

Al ser preguntado por el hecho de que ahora Sánchez quiera retrasar a la próxima semana la formación del Gobierno, Casado ha afirmado que "no ha habido ninguna prisa sino una gran mentira" y ha recalcado que el líder del PSOE "no habría ganado las elecciones si hubiera reconocido que iba a pactar" con independentistas y Bildu.

UN GOBERNO "MUY RADICAL"

Dicho esto, ha indicado que "al final ha habido un gran engaño masivo a los españoles también en la urgencia de que hubiera gobierno". "Algunos podían pensar que hasta ayer gobernaba España el PP, pero Sánchez lleva ya un año muy largo gobernando España y haciendo que la economía registre más parados, que las pensiones estén congeladas y que al país le vaya peor en el ámbito internacional".

Casado ha resaltado que un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos es una "mala noticia para España" y ha recalcado que "los comunistas han alardeado de un régimen que en siglo pasado dejó lamentablemente 80 millones de muertos en varios países de todo el mundo". "Eso jamás se había oído en el hemiciclo", ha enfatizado.

A renglón seguido, ha avanzado que el PP ejercerá una "oposición muy firme" apelando a la "esperanza de los españoles, que querrán pasar página de este gobierno tan ultra cuanto antes". "Y lo haremos cobijando a los socialistas avergonzados por la deriva de su partido, que ayer vieron con estupefacción que Sánchez ha cruzado todas las líneas rojas que había dicho que no cruzaría", ha concluido.