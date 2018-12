Casado critica "el buenismo de la izquierda anaftalinada" que se opone a la prisión permanente revisable

Publicado 23/12/2018 17:46:25 CET

Afirma que hay que tener un Código Penal que disuada a delincuentes y evite "la reincidencia de los monstruos" que matan a mujeres

VITORIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado este domingo "el buenismo de la izquierda anaftalinada" que se opone a la prisión permanente revisable, y ha asegurado que hace falta tener un Código Penal que disuada a los delincuentes y evite "la reincidencia de los monstruos" que agreden sexualmente y matan a mujeres.

En un acto celebrado en Vitoria para presentar los candidatos a las elecciones municipales y forales del País Vasco, Casado ha negado que la prisión permanente revisable suponga "legislar en caliente", y ha asegurado que esta medida es "necesaria" para erradicar crímenes "terribles" como el de la profesora Laura Luelmo.

En este sentido, ha explicado que las familias de este tipo de víctimas no reclaman "revancha, venganza o rencor", sino que solo quieren "justicia", y ha destacado su "generosidad al no querer que esto les pase a otras personas".

"Para los que dicen que legislamos en caliente. ¿Es que no hace falta la disuasión y la no reincidencia para que las víctimas puedan tener un resarcimiento a través de la Ley y para que los ciudadanos de bien no tengan miedo a que les pase?", ha indicado.

Por ello, ha reprochado al Gobierno que diga que "lo que hay que hacer es proteger a las mujeres en vez de endurecer las penas". "¿Alguien me puede explicar si ésa es una medida feminista?, ¿las mujeres, por el hecho de serlo, tienen que ir escoltadas, tienen que salir a correr escoltadas?, ¿tenemos que pensar que el mal, como existe, no se puede erradicar?, ¿simplemente hay que proteger a quien no ejerce el mal?", ha añadido.

"BUENISMO TRASNOCHADO"

Por ello, ha pedido que se deje a un lado "el buenismo trasnochado, absurdo e ineficaz de una izquierda anaftalinada, que ya no se ve en ningún país del entorno". "Digamos alto y claro que lo que hay que hacer es tener un Código Penal que disuada a los delincuentes y que evite la reincidencia de los monstruos que salen a la calle y siguen buscando agredir sexualmente a las mujeres o matarlas", ha indicado.

Según ha explicado, estos son los objetivos de la prisión permanente revisable y espera que no se derogue. En esta línea, ha añadido que, en la actualidad, "todos los partidos dicen que es una medida que hay que derogar".

"Ciudadanos ha dicho ahora que hay que ver lo que dice el Constitucional, pero no se moja demasiado. La izquierda y el nacionalismo lo dicen claramente. Somos los únicos que defendemos esta pena, plenamente constitucional y equiparable a las de otros países", ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que el PP ha planteado "nuevos supuestos" en el Congreso, como el asesinato con ocultación de cadáver --"ahí siguen los padres de Marta del Castillo sin poder ni siquiera velar o llevar flores a su hija"-- o en el caso de que haya secuestro antes del asesinato, "porque es lo que ha pasado a muchas de las víctimas de violencia de género".

Por ello, ha emplazado a aplicar la Ley "sin complejos" porque "lo merecen las víctimas y la sociedad, que quieren políticas más eficaces para proteger a los más vulnerables".