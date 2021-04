Casado critica que Sánchez no siga el ejemplo de Draghi y no pacte con la oposición y CCAA el Plan de Recuperación

Hace suya la frase del primer ministro italiano: "Contra la estupidez y la corrupción hace falta inteligencia y responsabilidad"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no haya seguido el ejemplo del primer ministro italiano, Mario Draghi, y no haya pactado con la oposición, las administraciones territoriales y los agentes sociales el Plan de Recuperación, máxime cuando, según ha dicho, será un Gobierno del PP el que "tendrá que administrarlo" en el futuro tras unas elecciones generales. "No puede haber tanto sectarismo", ha proclamado.

Así se ha pronunciado después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que remitirá a la Comisión Europea con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.

En su visita a una explotación ovina en la localidad madrileña de Valverde de Alcalá, en el marco de la campaña para las elecciones del 4 de mayo, Casado ha afirmado que Draghi dejó en evidencia a Sánchez y dio "una lección" al Gobierno español porque ha presentado un plan de recuperación "pactado con oposición, agentes sociales y con las administraciones provinciales y regionales". "Qué diferencia de lo que ha pasado en España", ha aseverado.

SI HAY GENERALES ESE PLAN LO ADMINISTRARÁ EL PP

Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha recordado una de las frases pronunciadas por el primer ministro italiano y ha dicho que quería hacerla también suya: "Contra la estupidez y la corrupción hace falta inteligencia y responsabilidad".

"Eso mismo que Draghi pidió para Italia, yo lo pido para España. No puede haber tanto sectarismo y no se puede dar de lado a la oposición, a las autonomías, a las entidades locales, a la patronal y a los sindicatos", ha declarado, para añadir que hay que "pactar un plan para toda España" máxime cuando "lo tendrá que administrar un gobierno del PP cuando haya unas elecciones generales".

Dicho esto, el líder del PP ha solicitado de nuevo la creación de una autoridad independiente en la que "oposición y Gobierno gestionen las ayudas", al tiempo que ha defendido un plan de reformas que se vote en el Congreso de los Diputados. Además, ha avisado a Gobierno que hay que "cumplir lo que pide Europa para poder hacer inversiones que creen empleo a medio plazo".

ELVIRA RODRÍGUEZ CRITICA LA "POCA TRANSPARENCIA" DEL GOBIERNO

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, quién ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo de aprobar el Plan de Recuperación con "poca transparencia" y "sin consenso" con la oposición y las comunidades autónomas, en vez de seguir el ejemplo del primer ministro de Italia.

"Lo que queremos es que Sánchez haga de Draghi y consensúe, consensúe con la oposición y con las administraciones territoriales", ha reclamado Rodríguez, que ha recordado que en Italia también hay una "organización descentralizada" similar a la española y el consenso que se ha alcanzado en ese país hará que su plan sea "más eficaz".

El PP acusa a Sánchez de aprobar el Plan de Recuperación sin consenso en vez de seguir el ejemplo de Draghi en Italia

Además, la dirigente del PP ha destacado que el Consejo de Ministros ha aprobado ese plan tras presentarlo el Gobierno "a bombo y platillo" y "por triplicado", pero sin dar a conocer los detalles del mismo, con un procedimiento "poco transparente" y "sin consenso" con los gobiernos regionales y entidades locales.

"Queremos consenso y que las administraciones territoriales, las CCAA y las corporaciones locales se impliquen para que el plan sea lo más eficaz posible", ha abundado, tras mantener una reunión con la Asociación de Hostelería de Madrid junto al vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, y el consejero madrileño y candidato a la Asamblea, Javier Fernández-Lasquetty.