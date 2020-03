Casado dice que el PP está siendo "leal" con Sánchez en el coronavirus pero él no lo fue con Rajoy en el ébola

Pide a Sánchez pagar los 2.500 millones que debe a CCAA por IVA para que tengan unas finanzas más saneadas al responder a la "amenaza"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que su partido está siendo "leal" con el Gobierno en la gestión del coronavirus, una actitud que "contrasta" con la que tuvo en su día el propio Pedro Sánchez ante la crisis del ébola, ya que, según ha dicho, "responsabilizó" al entonces presidente Mariano Rajoy de esa crisis sanitaria.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Casado ha mandado un mensaje de "tranquilidad" ante el coronavirus porque España tiene "el mejor sistema sanitario de toda Europa, con grandísimos profesionales". "Nosotros estamos siendo muy leales y responsables con el Gobierno porque en esto tenemos que ir juntos y la coordinación tiene que ser lo suficientemente transversal para que las administraciones autonómicas en las que gobierna el PP y el Ministerio de Sanidad vayan de la mano", ha manifestado.

Dicho esto, ha señalado que la actitud de lealtad del PP "contrasta con lo que Pedro Sánchez hizo en otras crisis sanitarias como por ejemplo el ébola". Así, ha recordado que en un tuit del entonces líder del PSOE "responsabilizaba a Rajoy de la crisis del ébola", algo que, según ha dicho, es de una "bajeza terrible" que el PP no va a hacer ahora.

En este sentido, ha destacado que el Ministerio de Sanidad tiene "todo el apoyo" del PP y el presidente del Gobierno "todo su respaldo" para afrontar esta "alerta sanitaria", que esperan que no llegue a ser "pandemia en España". Ha añadido que ahora los casos están "localizados" según van relatando los expertos.

El líder del PP ha recordado que la pasada semana presidió una reunión con los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, con la que buscan que haya una "coordinación" con el Ministerio de Sanidad. "Lo que pedimos a cambio es que el Ministerio nos mantenga informados y tome todas las medidas que tenga que hacer para que los centros de salud y los hospitales no se vean colapsados, no porque se desborde la situación, sino porque no haya suficientes camas aisladas para poder tratar a esos pacientes", ha apostillado.

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

El líder del PP ha admitido que hay "preocupación" por las consecuencias económicas que está provocando el coronavirus y ha agregado que este tipo de "amenazas globales" se "ceban" sobre todo con los países que no tienen "una economía saneada para poder hacer frente a estas contingencias".

En este sentido, ha señalado que Sánchez ha anunciado un incremento del gasto público y no una reducción del déficit, algo que, a su entender, "si pasa un imprevisto" permite poder "poner dinero para paliarlo" como ha hecho Italia. "Lo quiero separar claramente. Pero una cosa es que se tenga una economía saneada y otra cosa es que haya una amenaza sanitaria. La relación está en que si vas demasiado forzado en tus cifras macroeconómicas, cualquier imprevisto no puede ser atajado de forma eficaz", ha señalado, para reconocer que no está de acuerdo con la política de gasto de Sánchez.

Además, ha aprovechado para afear a Pedro Sánchez que "no pague los 2.500 millones de euros" que adeuda a las autonomías en concepto de IVA y que en su mayoría esas comunidades dedican a gasto sanitario. Ante esa situación, ha proseguido, "difícilmente esas autonomías van a tener unas finanzas saneadas para responder a este tipo de amenazas".

Por todo ello, ha recalcado que la economía "lo es todo" y ha añadido que desde que Gobierna Pedro Sánchez hay "más parados que cuando llegó, la deuda pública ha aumentado y el déficit no se está cumpliendo". A su juicio, si hay más paro, deuda y déficit eso es un "cóctel explosivo que puede llevar a otra crisis" económica.