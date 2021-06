Casado ve a Rufián el "jefe" de Sánchez y avisa que si cambia las mayorías del Tribunal de Cuentas lo denunciará

Acusa a Sánchez de ocultarle que era objetivo de los CDR y pide explicaciones: "Espero que no sea tarde y a nadie del PP pase nada"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, es el "jefe" de Pedro Sánchez y se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno "por supuesto qué les va a dar el referéndum, igual que les dio los indultos". Además, ha avisado que si el Gobierno cambia el sistema de mayorías del Tribunal de Cuentas, su partido irá al Tribunal Constitucional y a Europa, como ya hizo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su réplica en el debate del Pleno del Congreso sobre los indultos a los condenados por el 'procés', Casado ha aludido a las declaraciones de Rufián restando credibilidad a las palabras de Sánchez acerca de que no habrá referéndum porque, según el dirigente de ERC, también dijo que no habría medida de gracia y que tenía que darles "tiempo".

"Esto lo ha dicho Rufián, es decir, su jefe. ¿Qué opina señor Sánchez? Dígalo aquí y ahora. Le están diciendo primero que es un mentiroso y que no le creen ni sus socios. Es algo patético ser presidente del Gobierno y que no te crean ni tus adversarios, ni tu partido ni tus socios", ha enfatizado.

"POR SUPUESTO QUE LES DARÁ EL REFERÉNDUM"

Según Casado, el dirigente de ERC ha lanzado ese mensaje "humillando" a Sánchez mientras éste "bajaba la cabeza" y después le hacía una "especie de masaje parlamentario" y le agradecía su "concordia". Dicho esto, ha afirmado que "por supuesto" que el presidente del Gobierno les dará el "referéndum", igual que les dio los indultos a pesar de que "solemnemente" dijo que "jamás" haría.

Además, ha asegurado que en la reunión que este martes Sánchez mantuvo en Moncloa el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, hablaron de "indultos, de independencia y autodeterminación" y de una "relación bilateral de igual a igual".

A renglón seguido, el presidente del PP ha preguntado a Sánchez qué hará si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont vuelve a España. "¿Y si Puigdemont se planta en España y rompe toda la farsa de ERC y usted? ¿Qué va a hacer?", ha interpelado.

Ante las críticas de Sánchez al PP por su actuación en Cataluña en el pasado, Casado ha recalcado que el Estatuto "ilegal" que su partido recurrió pretendía "legalizar los referéndums ilegales y echar al Supremo de Cataluña".

EN LA UE "YA NO CREEN LAS MENTIRAS" DE SÁNCHEZ

Durante el debate, el jefe de la oposición ha preguntado a Sánchez si no va a defender la labor de órganos constitucionales como la del Tribunal de Cuentas y si ahora pretende "indultar también cinco millones de euros malversados por los golpistas".

En este punto, ha avisado a Sánchez que si su Gobierno intenta "subvertir" las mayorías del Tribunal de Cuentas, el PP hará lo mismo que hizo con la iniciativa que registró el PSOE para rebajar la mayoría parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Iré al Tribunal Constitucional, iré a la Comisión de Venecia, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo", ha enfatizado, para recalcar que el comisario de Justicia de la UE admitió que si el Gobierno no hubiera retirado su reforma del Poder Judicial se habría abierto un procedimiento de infracción "poniendo en riesgo la recepción de fondos europeos".

Tras aludir a su paseo de "29 segundos" en la cumbre de la OTAN con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que en la Unión Europea "ya no creen las mentiras" de Pedro Sánchez y son "conscientes" de que en Bruselas "dicen lo contrario" que en Madrid para recibir los fondos europeos. "Pero evidentemente, en algún sitio acabarán demostrando que está mintiendo", ha avisado.

LE PIDE EXPLICACIONES POR OCULTARLE QUE ERA OBJETIVO DE LOS CDR

Además, ha aludido de nuevo al hecho de que su nombre apareciera como posible objetivo de atentado de los Comités de Defensa de la República (CDR) y ha señalado que hay empresarios en la misma situación "a los que se puso escolta en esos días".

"Algún día me tendrá que dar explicaciones de esto señor Sánchez y espero que no sea demasiado tarde y que a nadie del PP le pase nada con los CDR. Si no, su Gobierno será responsable por no haberles avisado a tiempo", ha enfatizado, para criticar que se les acuse de "sobreactuar" cuando hay un atestado de la Guardia Civil que le sitúa a él y otros cargos del PP como posibles objetivos.

En su intervención inicial en el Pleno, Casado ha desvelado que "lo más grave" de este asunto es que cuando salió esa información, en plena campaña electoral de noviembre de 2019 y se puso escolta a los empresarios incluidos en ese informe, su jefe de gabinete llamó al de Pedro Sánchez, Iván Redondo, para preguntar si había "algún político del PP en la lista", algo que negaron "rotundamente".

"Se ve que estaban demasiado ocupados desenterrando dictadores muertos hace medio siglo como para ocuparse de terroristas que quieren atentar ahora", ha resaltado el jefe de la oposición, cosechando un aplauso de la bancada 'popular'.

LAS ALUSIONES AL COMISARIO VILLAREJO

Después de que el presidente del Gobierno haya hecho referencia a la 'Operación Kitchen' y la declaración de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Casado ha aprovechado para asegurar que quería hacer una "reflexión por alusiones": "Me pregunta si tengo algo que ocultar en el caso Villarejo. Yo no, nada. ¿Y usted? ¿Tiene algo que ocultar? Díganoslo".

Dicho esto, el jefe de la oposición ha solicitado a Pedro Sánchez que "no hable" al PP de "corrupción y nepotismo" cuando, según ha subrayado, en el Gobierno "tiene cuatro ministros consejeros de los ERE y envueltos en una sociedad instrumental para defraudar impuestos y a media familia de sus cargos haciendo lobby, de ministros o en los reguladores".

Y una vez más, como lleva exigiendo desde hace una semana tras aprobarse los indultos, Casado ha pedido a Sánchez que dimita "si le queda dignidad", convocando elecciones generales. A su entender, si no lo hace le pasará como al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "sin poder presentarse a las mismas".

Casado también ha afeado al presidente del Gobierno que haya dedicado su réplica de "hora y media" a leer "cien folios escritos e impresos a máquina". "Y hoy es el día del parlamentarismo. Es increíble", ha ironizado, para calificar de "infumable" el debate de este miércoles en el Pleno del Congreso.