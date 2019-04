Casado dice que Sánchez evita debatir para no hablar de indultos: "Qué PSOE patriota, a los de 23-F y los del 1-O"

Actualizado 17/04/2019 21:56:35 CET

Dice que si Sánchez "se mira al espejo" le va a pasar como a "drácula", que va a ver "a Torra, Puigdemont, Otegi e Iglesias"

Sánchez replica a Álvarez de Toledo: "Sí, sí, sí el consentimiento es fundamental para definir si hay agresión sexual"

PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no quiere debatir con él para que no le pregunte por los indultos a los "golpistas" del procés, que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo. Además, ha recordado que el PSOE ya indultó en los años ochenta al general Alfonso Armada, condenado por el golpe de Estado del 23 de febrero.

"¡Qué Partido Socialista más patriota, a los del 23-F y a los del 1-O! Así va España", ha exclamado en un mitin en Palma (Baleares) --ante unas 1.500 personas, según el PP--, en el que también han tomado la palabra el presidente del PP de las islas y candidato a la Presidencia de Baleares, Biel Company, y la candidata al Congreso Marga Prohens. Para el partido, Baleares es una plaza clave en las generales porque ahora cuentan con tres diputados y pueden retroceder, según recogen encuestas como el CIS, en la que pasan de tres a un escaño.

Casado considera que Sánchez va a conceder esa medida de gracia a los líderes independentistas del procés después de que haya asegurado que ahora deben hablar los jueces y luego será el tiempo de la política. Por eso, ha preguntado de nuevo si eso quiere decir que la política "va a modificar la sentencia del Tribunal Supremo si dice que han dado un golpe de Estado y tienen que estar en la cárcel".

"LA POLÍTICA NO ES OCULTARSE COBARDEMENTE"

Casado ha reivindicado la figura de Antonio Maura, un "mallorquín universal y gran estadista" que decía que la política es "luz y taquígrafos", "dar la cara" y "hablar con la gente". "La política no es ocultarse cobardemente para no debatir, para no dar la cara, para ocultar el desastres de gestión y por qué está ahí, que es con los votos de independentista, comunistas y batasunos", ha aseverado.

Dicho esto, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a "bajar al ruedo" porque los españoles "merecen un debate cara a cara" y ha confirmado que él estará el lunes 22 de abril en TVE y el martes 23 en Atresmedia "en la propuesta que haga" porque también se comprometió con este grupo. Además, ha añadido que le dijo al grupo Mediaset que estaba dispuesto a hacer el cara a cara que ofertaban entre Sánchez y él.

"Y me comprometo también si quieren hacer uno a ocho o nueve con los independentistas y batasunos aunque no hace falta, porque estando Sánchez en el plató ya están representados Torra, Puigdemont, Otegi e Iglesias", ha ironizado, para señalar que en los debates el presidente del Gobierno debe contestar si va a indultar a los "presos golpistas".

Casado ha pedido apoyo al PP y ha llamado al voto útil a su partido porque si se elige a Sánchez "la crisis vuelve" y "España se rompe". Según ha añadido, el Partido Popular quiere "gobernar para todos", que es el candidato de las "clases medidas" y no va a "defraudar" porque "cuando ha gobernado en España a la gente le ha ido bien".

Además ha criticado que Sánchez se presente como el candidato de la regeneración y de la prosperidad cuando, según ha dicho, ha aumentado el paro, la deuda y el déficit "en tiempo récord". Y luego, ha proseguido, habla de diálogo y unidad territorial. "Oiga, se ha mirado al espejo, señor Sánchez, usted, si se mira al espejo le va a pasar como a los drácula que va a ver más cosas, va a ver a Torra, a Puigdemont, a Otegi y a Iglesias", ha exclamado.

COMPARA INCENDIO NOTRE DAME CON "DESTROZO" DE PSOE

En su discurso, Casado ha tenido un recuerdo para los parisinos tras el incendio de la catedral de Notre Dame y ha comparado esa destrucción con la situación política porque se puede estar construyendo una nación y su Estado de Bienestar durante décadas y "en nueve meses viene la izquierda y lo destroza".

"Evitemos que arda esa prosperidad y libertad. Evitemos que se destruya lo que construimos con tanto esfuerzo", ha demandado, para mostrarse convencido de que van a ganar las elecciones y que en verano acudirá a Palma de Mallorca para despachar con el Rey como presidente del Gobierno de España. También ha dicho que si llega a Moncloa no va a permitir que Baleares "se convierta en un apéndice de los Països Catalans".

Por su parte, el presidente del PP de Baleares, Biel Company, ha pedido confiar en el color azul en las elecciones generales. "NI verdes, ni naranjas ni otras historias", ha dicho, para no pedir hacer experimentos. "Los experimentos en casa y con gaseosa. Ya tenemos el experimento con Sánchez y ha sido nefasto", ha proclamado.