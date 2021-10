Casado pide a Sánchez cambiar la ley para poder renovar también el CGPJ como demanda Europa

Defiende que en el TC y en el Tribunal de Cuentas no haya "ningún ex político", una condición que no extiende al Defensor del Pueblo

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "haga caso a Europa" y acepte modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovar "también" el Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), cuyo mandato lleva casi tres años caducado.

Casado ha hecho esta petición desde Bruselas, donde asiste a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo, en un momento en que están abiertas las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos.

Fuentes 'populares' han reconocido que hay "voluntad de acuerdo" y que las negociaciones están "encauzadas", por lo que el pacto podría sellarse en breve. El ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, están pilotando esa negociación con contactos presenciales en el Congreso y conversaciones telefónicas, según las fuentes consultadas.

"ACABAR CON LA SENSACIÓN DE POLITIZACIÓN"

Casado ha aludido al "informe Reynders' del comisario europeo de Justicia que "decía que en España se tiene que proceder a una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para acabar con la sensación de politización que tiene la sociedad española". Además, ha subrayado que "miles de jueces" han reclamado también esa reforma en Europa.

"Yo estoy de acuerdo y ahora que el PSOE ha aceptado nuestra mano tendida para renovar los órganos constitucionales --el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional--, lo que pido es que haga caso a Europa y Sánchez se haga caso a sí mismo porque lo prometió solemnemente en una de sus investiduras, y procedamos a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también renovemos el CGPJ", ha demandado.

Al ser preguntado si peligra esa renovación de las instituciones si Sánchez no rompe sus acuerdos con Bildu y las negociaciones para aprobar los Presupuestos, Casado ha afirmado que el presidente del Gobierno "debe romper con Bildu porque es lo que prometió siempre, solemnemente ante todos los españoles".

A su entender, la "moderación, el europeísmo y la socialdemocracia no es pactar con políticos que justifican el asesinato de 850 inocentes ni con secesionistas que reniegan de la unidad española y europea". "No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. O estás con la Europa moderada o estás con radicales, los batasunos, los independentistas y los comunistas", ha resaltado.

"¿ÁNGEL GABILONDO COMO DEFENSOR DEL PUEBLO?"

En cuanto a si el PP estaría dispuesto a aceptar al exministro Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, Casado no ha querido pronunciarse sobre este nombre y se ha limitado a asegurar que "la negociación sigue su curso" y no hará "ninguna valoración hasta que acabe".

Sin embargo, el presidente del PP ha recalcado que órganos jurisdiccionales como el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional "no debería tener ningún político en ejercicio" ni "ningún expolítico tampoco".

Fuentes del PP han insistido en que el partido reclama perfiles "técnicos y profesionales" para el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, una exigencia que no es una condición sine qua non para el Defensor del Pueblo.



