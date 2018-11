Casado pide a Sánchez suprimir el impuesto en hipotecas, que costaría menos de los 1.600 millones que "ha dado a Torra"

Publicado 07/11/2018 15:12:52 CET

Reclama al Gobierno no engañar porque los bancos lo repercutirán en los clientes y critica el "populismo callejero" de Podemos

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha solicitado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la supresión del impuesto sobre las hipotecas porque es "posible". Además, ha subrayado que ese paso costaría menos que los 1.600 millones que el Ejecutivo socialista "ha encontrado para transferir" al Gobierno catalán de Quim Torra, en alusión al acuerdo alcanzado con la Generalitat para aumentar un 30% la inversión en Cataluña.

Así se ha pronunciado a su llegada al centro de Congresos de Helsinki Messukesku para participar en el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE), después de que el Tribunal Supremo haya fallado que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y no los bancos.

Ante el anuncio de Sánchez de modificar la ley para que a partir de ahora sean los bancos los que paguen ese impuesto en las hipotecas, Casado ha señalado que el Ejecutivo socialista no está proponiendo "un alivio para los futuros hipotecados en España".

El presidente del PP ha indicado que Sánchez "no debe engañar" a los españoles. "Sabemos que si dicen que ese impuesto lo paga la banca, la banca lo va a repercutir en el coste de suscribir una hipoteca", ha agregado.

NO SOCAVAR AL TS CUANDO VA A ARRANCAR EL JUICIO DEL PROCÉS

Tras asegurar que la seguridad jurídica es "importante" y el PP "respeta" las decisiones de los tribunales, ha criticado la movilización en la calle que ha anunciado Podemos tras la decisión del Supremo.

"No estamos de acuerdo con el populismo callejero que se intenta hacer en un momento en que no se puede socavar el prestigio del Supremo y sobre todo la legitimidad de sus salas en los próximos meses en cuestiones no hipotecarias sino de índole de la sala de lo Penal", ha dicho, en alusión al juicio de los líderes independentistas encarcelados por el 'procés' que arrancará en breve.

Dicho esto, ha señalado que la propuesta del PP pasa por bajar el impuestos de la renta y sociedades, así como suprimir los de patrimonio, donaciones, sucesiones y AJD. Según ha añadido, este último corresponde casi en su totalidad a la adquisición de vivienda y "no tiene un coste presupuestario muy elevado".

"Habría que compensar a las comunidades autónomas a través de un nuevo sistema de financiación que por culpa del PSOE y su bloqueo lleva muchos años pendiente de actualizarse", ha manifestado, para añadir que la afectación del impuesto de AJD para las comunidades "no es tan elevado".

"Estamos hablando aproximadamente de unos 800 millones para actos jurídicos documentados y pongamos que el 70% corresponde a vivienda. Si el Gobierno ha encontrado 1.600 millones para transferir a Cataluña y el Gobierno de Torra, imagino que no tendrá ningún inconveniente en encontrar esos millones de euros para la financiación de las autonomías, pero a todas por igual", ha manifestado, en alusión al acuerdo en el seno de la comisión bilateral para aumentar en un 30% la inversión en Cataluña, con unos 1.600 millones en infraestructuras.

EXCLUIDA LA RETROACTIVIDAD EN LA PROPUESTA DEL PP

Al ser preguntado si el PP quiere suprimir ese impuesto también para la segunda vivienda, Casado ha dicho que se podría estudiar y ha mostrado abierto a ver alternativas en las que se regule a partir de cuántas viviendas no se suprime ese impuesto. "Pero en principio, el impacto que tendría en las cuentas públicas nos indica que la supresión del impuesto es posible", ha agregado.

Casado ha admitido que la retroactividad queda excluida de su propuesta de eliminar el impuesto de las hipotecas. "Creo que hay que dar seguridad jurídica. Creo que las normas con retroactividad las acaba pagando al final el contribuyente", ha afirmado.