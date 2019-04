Casado responde a Batet: "¿Cómo que no se puede imponer la Constitución? La ley no se impone, se cumple"

Publicado 20/04/2019 15:42:50 CET

Dice que Sánchez "no ha negado la hoja de ruta de Pedralbes" y que si gana habrá un Gobierno "en manos de independentistas"

ALICANTE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha recriminado este sábado en Alicante que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, sus declaraciones acerca de que "imponer sólo el marco constitucional a quienes lo rechazan no es la solución" y le ha recalcado que "la ley no se impone, se cumple".

Así ha contestado a Batet, quien en una entrevista en 'Crónica global' ha señalado que "si hay más de dos millones de personas en Cataluña que no reconocen como suyo el marco constitucional, pretender imponerlo no nos va a conducir a ninguna solución. La ministra ha subrayado además que los independentistas "saben que no va a haber un referéndum de autodeterminación".

En un acto en el Auditorio de la Diputación de Alicante en apoyo del PP valenciano que dirige Isabel Bonig y ante más de 2.000 personas, según el PP, Casado ha cargado duramente contra esas palabras de la ministra: "No aceptaremos la ilegalidad ni aceptaremos como dice Meritxel Batet que no se puede imponer la Constitución a nadie".

"Oiga ministra, ¿Cómo que no se puede imponer la Constitución a nadie? La ley no se impone, la ley se cumple y como ministra debe usted hacer cumplir la ley porque sin ley esto es la jungla, sin ley esto es absolutamente invivible", ha proclamado el líder delos 'populares', cosechando un fuerte aplauso de los militantes y afiliados del partido.

Casado ha afirmado que si llega al Gobierno "hará cumplir la ley y la Constitución" y ha añadido que "quien no la cumpla, irá directo al procedimiento que la Constitución reserva para aquellas autonomías desleales que quieren romper la convivencia, la prosperidad y la legalidad", en alusión al artículo 155 de la Carta Magna, que no ha citado explícitamente en ningún momento.

"SÁNCHEZ, UN PELIGRO PÚBLICO"

En su intervención, Casado ha subrayado que los candidatos que están dando ruedas de prensa desde la cárcel, como Jordi Sànchez (JxCAT) y Oriol Junqueras (ERC) están ofreciendo su apoyo a Sánchez "a cambio de indultos" o de aceptar la vía del referéndum. "¿Hoy ha dicho Pedro Sánchez en Alicante sobre si está de acuerdo con eso o lo rechaza? No", ha indicado.

Por eso, el presidente del PP ha pedido el voto para el PP porque si gana Pedro Sánchez "tendrán en el Gobierno a Junqueras, a Otegi, a Jordi Sànchez y a Pablo Iglesias". "Que no engañen a nadie. Esa es la alternativa que Pedro Sánchez tiene para el 28 de abril. Por eso no ha negado la hoja de ruta del Palacio de Pedralbes", ha enfatizado, para añadir que será un Gobierno "en manos de los independentistas".

Finalmente, el líder de los 'populares' ha señalado que Sánchez es "un peligro público para España" y el presidente "más radical de la historia democrática de España por mucho que se disfrace de moderación". De hecho, ha señalado que en cuanto le "aprietan un poquito" en una entrevista "sale su verdadera cara" y queda en evidencia su "falsa moderación".