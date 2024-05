Catalán (UPN) dice a Sánchez que "llegaron al Gobierno para acabar con la corrupción y al final han caído en sus redes"

PAMPLONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de UPN Alberto Catalán ha acusado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de "andar perdido en corruptelas y estrategias partidistas y absurdas mientras no se afrontan los verdaderos problemas de los ciudadanos". "Llegaron al Gobierno a través de una moción de censura para acabar con la corrupción y, al final, han caído en sus redes", ha afirmado, tras añadir que "un asesor de ministro se ha dedicado a contactar personalmente con ministros, presidentes autonómicos, presidentes de sociedades públicas diciendo a qué empresa había que contratar".

Según han indicado desde UPN en una nota de prensa, durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso Catalán ha afirmado que, "como en el cuento del rey desnudo, en España el presidente del Gobierno está desnudo, desnudo de principios, valores y credibilidad; sus socios lo saben y de ello se aprovechan, sus correligionarios de partido también pero no se atreven a decirlo". "Recuerden, el que se mueve no sale en la foto y si no que se lo pregunten a los socialistas aragoneses", ha apuntado.

Para el diputado regionalista, "el Gobierno está perdido en corruptelas, estrategias absurdas y partidistas y en la compra de votos para mantenerse en el poder a cualquier precio". "Y mientras tanto, no se afrontan los verdaderos problemas que tienen los españoles. La vivienda, la educación, la sanidad, la inseguridad, el paro juvenil, los precios de los productos de primera necesidad, entre otros", ha remarcado, tras apuntar que el Canal de Navarra, el corredor navarro de alta velocidad y la autovía de Navarra están "durmiendo el sueño de los justos".

Además, ha criticado "el abuso de poder, el tráfico de influencias en estado puro, incluso, en la propia Moncloa". "Una acción de gobierno basada en la prepotencia, la soberbia, la falsedad, la mentira, y el engaño", ha subrayado, para a continuación afirmar que "el Gobierno apuesta por enfrentar a la sociedad, levantar muros, polarizar y dividir a los españoles en buenos y malos".

"Eso sí, ellos siempre son los buenos. Como cuando los escraches eran jarabe democrático siempre y cuando los padeciesen otros. Hablan de corrupción, de fango y de bulos, de insultos y descalificaciones, pero siempre de los demás, nunca de los propios. Los hay que propugnan limitar la libertad de los medios de comunicación y la independencia del poder judicial", ha añadido.

Sobre la 'carta a la ciudadanía' de Sánchez y sus 5 días de reflexión, Catalán ha "recriminado la actitud de Sánchez durante las últimas semanas". "Se le atribuye a Luis XIV haber dicho 'el Estado soy yo', una frase apócrifa del llamado Rey Sol que perfectamente podía haber adoptado el presidente Sánchez tras sus cinco días de reflexión", le ha trasladado.

Para el diputado regionalista, esas jornadas fueron "días en los que los exabruptos de sus correligionarios al borde de un ataque de nerviosos no tardaron en llegar". "En Navarra, en esta carrera disparatada por la manipulación, hablaron de que 'querían un país libre de derechas', que se estaba atacando a la democracia, a las instituciones y que había que regenerar democráticamente al país", ha resaltado.

Y ha finalizado diciendo que "todo le ha servido al Gobierno, ante sus desmanes y convocatorias electorales, para tapar sus vergüenzas". "Como diría el expresidente Zapatero, hay que tensionar al electorado", ha comentado.