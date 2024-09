CC amenaza con retirar el apoyo a Sánchez por incumplir la 'agenda canaria', también en migración

Sugiere que el Gobierno está aprovechando esta situación para acusar al PP de radicalizarse y aproximarse a Vox



MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias y líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha expresado este jueves que no está "satisfecho" con el cumplimiento de la 'agenda canaria' que pactó con el Gobierno, adelantando que existe un debate interno dentro del partido en el que se está replanteando su apoyo a Pedro Sánchez, mientras que ha realizado una "proyección prudente y modesta" de que se pueden superar los 50.000 migrantes llegados a las islas en todo el 2024.

Así se ha pronunciado el presidente canario en declaraciones a los periodistas después de la reunión que ha mantenido en la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid con responsables de ONGs para abordar la emergencia migratoria después de una nuevo día con llegadas de migrantes al archipiélago.

En este contexto, Clavijo, que es líder de Coalición Canaria también, ha dicho que su grupo no está satisfecho con el cumplimiento de la 'agenda canaria' y existe un debate interno en el partido sobre qué hacer si no se cumple en los términos pactados.

Eso sí, el presidente canario ha precisado que "eso no tiene nada que ver" con la situación que se está abordando actualmente con el Gobierno para alcanzar un acuerdo y reformar la Ley de Extranjería para certificar el traslado de los menores extranjeros no acompañados que están en las islas.

LA REUNIÓN CON LAS ONGS

Clavijo ha dado traslado este jueves a los representantes de diferentes ONGs de la decisión de su Gobierno regional de entablar un proceso jurídico contra el Estado por "dejar solos" a los menores extranjeros que llegan a las islas.

Ese mismo lunes, el presidente de Canarias decidió advertir también al Gobierno que los migrantes que llegaran a las islas a partir de ese día serían responsabilidad del Estado.

"Llevábamos meses y meses diciendo que nos iba a pillar el toro, pues nos ha pillado. La semana pasada llegaron más de 2.000 personas en un par de días, 547 menores en el mes de agosto. Vamos batiendo récord tras récord. Tristemente, el año 2023 fue el año de mayor número de llegadas de toda la historia y este año 2024 lo llevamos más que duplicado. Es decir, con una proyección incluso prudente y modesta de que a finales de año nos podemos encontrar con que superemos los 50.000 migrantes en Canarias", ha alertado Clavijo.

En este contexto, Clavijo ha transmitido a las ONGs que su Gobierno ha tenido que "proteger a los menores para garantizar la estabilidad y sobre todo la seguridad pública de los trabajadores de la comunidad autónoma y así como las propias ONGs".

SIN NOTICIAS DEL GOBIERNO

Con todo, el presidente canario ha lamentado que "ningún miembro del Ejecutivo" se haya puesto en contacto con él tras su decisión de entablar un proceso jurídico por el asunto de la migración, aunque ha dicho que, si finalmente nadie le llama, será él el que lidere estas conversaciones con el Gobierno.

En cualquier caso, ante el ofrecimiento que ha realizado la ministra de Defensa, Margarita Robles, para abordar la emergencia migratoria, Clavijo ha agradecido estas palabras de la ministra y se ha justificado en llevar el asunto a los tribunales en que se ha visto en "la necesidad" de hacerlo.

Y Clavijo ha vuelto a insistir en exigir al Gobierno que llame al PP para conseguir un acuerdo que finalmente reforme la Ley de Extranjería, ofreciéndose a estar en esas conversaciones: "Nos precupa la imposibilidad de que el Gobierno cite al PP para dar una respuesta".

LE INTERESA LA BATALLA POLÍTICA

Al hilo, el presidente canario ha dicho que "no se explica" que el Gobierno no negocie con el PP, sugiriendo que no le interesan los menores no acompañados, sino la "batalla política" y acusar al PP de arrimarse a la derecha.

"La única explicación es que alguien quiere que ocurra lo que va a ocurrir en Canarias en los próximos meses", ha advertido el presidente canario.

Por último, Clavijo ha desdeñado el plan diseñado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para reducir la migación en la península: "No creemos que eso sea lo ideal, creemos que tiene que ser acogido de manera digna, se tiene que respetar sus derechos".