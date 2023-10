CC rechaza la amnistía, pero no descarta apoyar a Sánchez si acepta sus exigencias

804300.1.260.149.20231002142612 La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con el Rey Felipe VI, en el Congreso de los Diputados. - Gabriel Luengas - Europa Press

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha reafirmado el rechazo de su partido a una Ley de Amnistía para los encausados por el proceso independentista, pero no descarta un hipotético apoyo a la investidura del socialista Pedro Sánchez si el PSOE acepta las partidas presupuestarias pendientes con las islas y el contenido de la denominada agenda canaria.

En la rueda de prensa posterior a la ronda de contactos iniciada por el Rey tras la fallida investidura del 'popular' Alberto Núñez Feijóo, Valido ha dicho que no ha podido trasladar "nada nuevo" a Felipe VI respecto a la posición de CC porque hasta la fecha el PSOE no ha contactado con su partido y desconoce, además, si éste será necesario o no para investir presidente a Sánchez.

"Nos gustaría esperar a ver si el PSOE quiere un acuerdo con CC, si quiere sentarse y si acepta lo que pedimos, y también tener información de cuáles son sus planteamientos" sobre, entre otras cuestiones, la amnistía, ha comentado.

Con todo, ha recordado que, ya antes de las elecciones de julio, CC aseguró que no apoyaría gobiernos ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda, y que sólo comenzó a hablar con el PP una vez que se despejó la duda de que Vox no entraría en un hipotético Gobierno de Feijóo.

PRIMERO, QUE LLAMEN

Y, más allá de que Sumar esté o no en uno de Sánchez, Valido ha insistido en CC quiere esperar a que primero haya una negociación para luego tomar una posición a partir de saber si el PSOE está o no dispuesto a asumir de las exigencias para con Canarias.

Preguntada, en este punto, si la amnistía podría ser una línea roja en esa negociación, Valido ha respondido que los límites los pone la dirección de CC a raíz de la información que recibe del otro lado, y ésta aún no se ha producido.

Eso sí, ha apuntado que cuando el PSOE hable "con claridad" de si va a trasferir las partidas presupuestarias que adeuda a Canarias y si va a cumplir con la agenda canaria "en su integridad", su partido deberá decidir "si es suficiente y cuál es la prioridad".

"Estamos aquí para solucionar los problemas de Canarias y ése es el objetivo primero y el motivo por el que los canarios me votan --ha manifestado--. Por tanto, tendremos que decidir si una vez que tengamos un acuerdo y una garantía de que se responde a las demandas de los canarios, podemos plantearnos un apoyo (a Sánchez) aunque se nos diga que eso lleva implícito" la amnistía.