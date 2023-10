El Gobierno en funciones comienza a responder las primeras preguntas escritas de los diputados

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de coalición que preside el socialista Pedro Sánchez, en funciones desde la celebración de las elecciones del 23 de julio, ha comenzado a contestar las primeras preguntas escritas a los diputados de esta XV Legislatura. En concreto, ha dado respuesta a un total de 41 interrogantes.

Desde que el pasado 17 de agosto se constituyeran el Congreso salido de las elecciones generales del 23 de julio, los diputados electos han ido registrando sus preguntas escritas al Ejecutivo sobre cuestiones de diversa índole.

Y el pasado 20 de septiembre, el Ejecutivo en funciones respondió ya a la primera pregunta escrita, en este caso formulada por el representante en el Congreso de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, que pedía saber en qué trámite se encuentra el proyecto constructivo de la segunda fase del Canal de Navarra.

A partir de ahí son ya 41 las respuestas que el Gobierno de Sánchez ha dado a los interrogantes planteados tanto por Catalán por su compañera en el Grupo Mixto del Congreso, la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, como así consta en el Boletín General de las Cortes Generales de este lunes.

DIEZ MESES SIN CONTROL CON RAJOY

El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, que se extendió durante diez meses --desde el 20 de diciembre de 2015 al 29 de octubre del año siguiente--, se negó a someterse a control del Parlamento alegando que las Cortes Generales salidas de las elecciones de diciembre de ese año no fueron quienes le dieron la confianza.

Ante esta negativa, el Pleno del Congreso acordó en abril de 2016 la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, que acabó fallando por unanimidad en 2018 que un Ejecutivo en funciones puede ser controlado por el Parlamento.

La sentencia explicaba que aunque normalmente "el control de la acción del Gobierno se ejercerá en el marco de la relación de confianza que ha de existir entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados", ello no significa que "excepcionalmente, como lo son también los periodos en los que no hay relación de confianza entre el Congreso y el Gobierno, no pueda ejercitarse la mencionada función de control".