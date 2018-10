Aniversario del 1-O, en directo: Abucheos a Torra y Torrent tras la marcha en Barcelona por el 1-0: "Desobedeced"

21:15 Tensión entre unos 200 manifestantes y Mossos al final de la manifestación de Barcelona La manifestación para conmemorar el 1-O



Unas 200 personas han tirado al suelo vallas al grito 'Buch dimisión' y 'Desobedeced o dimitid' en el lugar donde se han hecho los discursos finales.



21:02 Abucheos a Torra y Torrent tras la marcha en Barcelona por el 1-0: "Desobedeced" Los presidentes de la Generalitat, Quim Torra, y del Parlament, Roger Torrent, han sido recibidos este lunes por la tarde con pitos y abucheos tras la marcha 'Recuperem l'1 d'octubre' que ha discurrido por el centro de Barcelona.



Ambos presidentes han recibido a los organizadores de la marcha a su término, ante el Parlament, y han sido objeto de una pitada y al grito 'Desobedeced'.



Durante la marcha también han abundado las proclamas contra el conseller de Interior, Miquel Buch, por las últimas actuaciones de los Mossos d'Esquadra.

20:58 Ábalos insta a PP y Cs a aclarar qué justifica que pidan el 155 y acusa a Casado de ir por la "línea dura" El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha instado a PP y a Ciudadanos a precisar qué supuesto consideran que se da



Así ha respondido este lunes, en una visita al municipio cántabro de Torrelavega dentro de su agenda como ministro de Fomento, al ser preguntado acerca de la llamada de estos dos partidos a aplicar de nuevo el 155 en Cataluña y sobre las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, en las que opinaba que después de las palabras del president de la Generalitat, Quim Torra arengando a los CDR, el Gobierno "ya no tiene excusa" para no activar de nuevo este artículo.

20:56 Unos 180.000 asistentes a la manifestación 'Recuperem l'1 d'octubre' según la Guardia Urbana Un total de 180.000 asistentes



La manifestación ha empezado a las 18.30 desde el centro de Barcelona en dirección al Parlament, donde los presidentes Quim Torra y Roger Torrent han recibido a los organizadores.

20:55 Aznar compara los sucesos en Cataluña con el "golpe de Estado del 34" y avisa: "nadie está por encima de la ley" El expresidente del Gobierno José María Aznar



"Sin respeto a la ley no hay libertades, ni democracia ni orden ni convivencia posible. Nadie puede estar por encima de la ley", ha proclamado Aznar, en alusión a la jornada de incidentes que se ha vivido en Cataluña después de que los Comités de Defensa de la República (CDR) hayan cortado calles, vías de tren e incluso quitado la bandera de España de la Generalitat en Girona por la fuerza.

20:31 Parte de los manifestantes por el 1-O en Barcelona piden la dimisión del conseller de Interior Participantes en la manifestación 'Recuperem l'1 d'octubre' en Barcelona



La marcha, convocada para reivindicar el 1-O y pedir la libertad de los presos soberanistas, ha servido así para que parte de los manifestantes reprochara a Buch las últimas actuaciones de los Mossos d'Esquadra, como las cargas del sábado contra independentistas en Barcelona.

20:28 PP y Ciudadanos se alían para pedir que Sánchez comparezca en el Congreso por el "caos" en Cataluña para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca ante el Pleno de la Cámara Baja para explicar cómo piensa afrontar la situación de "caos" y "violencia" que se vive en Cataluña.



En concreto, según la petición que han registrado a última hora de este lunes en la Cámara Baja y que recoge Europa Press, ambos grupos reclaman que Sánchez exponga a la Cámara las "medidas que piensa adoptar para revertir el deterioro general de la política española" y para "frenar el empeoramiento de las condiciones económicos y la pérdida de calidad democrática".

20:18 Inés Arrimadas afirma que Torra es "cabecilla de un comando separatista" y Sánchez le sustenta La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado que



En rueda de prensa este lunes, ha lamentado que Cataluña "haya sido noticia por el caos, por los comandos separatistas que han boicoteado trenes, servicios públicos y han asaltado un edificio público para retirar símbolos oficiales", en referencia a las movilizaciones de los CDR.

20:17 Parte de los manifestantes por el 1-O en Barcelona piden la dimisión de Buch Participantes en la manifestación 'Recuperem l'1 d'octubre' de este lunes por la tarde en Barcelona



La marcha, convocada para reivindicar el 1-O y pedir la libertad de los presos soberanistas, ha servido así para que parte de los manifestantes reprochara a Buch las últimas actuaciones de los Mossos d'Esquadra, como las cargas del sábado contra independentistas en Barcelona.

19:57 Torra: "Ante sentencias injustas tenemos que reaccionar con la misma autodeterminación" El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho



En la inauguración este lunes de la exposición '55 urnes per la llibertat', que podrá verse desde este lunes y hasta el 25 de noviembre en el Centre d'Arts Santa Mònica de Barcelona, ha dicho: "Es imposible que los presos tengan un juicio justo, y esto lo sabe Europa".



El presidente de la Generalitat ha añadido que "Europa sabe muchas más cosas porque ha puesto delante del espejo la justicia española y ha dicho que esto no es aceptable".

19:31 Josep Lluís Cleries (PDeCAT) reivindica el 1-O como una victoria ante un Estado "represor" El senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries



En declaraciones antes de la manifestación por el primer aniversario, ha sostenido que el independentismo ganó pese a las cargas policiales: "Vivimos la represión pero triunfamos".

19:01 Podem pide un referéndum pactado para un "nuevo encaje de Cataluña dentro del Estado" Podem Catalunya ha pedido, cuando se cumple un año del 1-O,



19:00 ERC pide a Celaá que repase las cámaras de Policía y Guardia Civil si cree que hay imágentes falsas del 1-O La portavoz de ERC, Marta Vilalta,



"Si no se cree aquellas cargas brutales contra la ciudadanía que lo único que quería era defender el derecho a voto y votar democráticamente para decidir nuestro futuro, que mire las propias cámaras que llevaba la Policía Nacional y la Guardia Civil", ha dicho en declaraciones a los medios al inicio de la manifestación 'Recuperem l'1 d'octubre'.

18:59 JxCat reprocha al Gobierno no haber pedido perdón por las cargas del 1-O El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol,



En declaraciones antes de la manifestación 'Recuperem l'1 d'octubre', ha acusado al Gobierno del PSOE de repetir "las mismas mentiras que el Gobierno de Rajoy" por decir que algunas imágenes del 1-O son falsas, como ha dicho este lunes la ministra Isabel Celaá.

18:51 Miles de personas empiezan en Barcelona la manifestación 'Recuperem l'1 d'octubre' Miles de participantes en la manifestación 'Recuperem l'1 d'octubre'



Se trata de la Plataforma 1 d'Octubre, que agrupa a entidades sociales como la ANC, Òmnium Cultural y los Comités de Defensa de la República (CDR).



Sobre las 18.30 y lanzando proclamas como '1 de octubre, ni olvido ni perdón' y 'Libertad presos políticos', han empezado a caminar desde las plazas Urquinaona y Catalunya hacia el Parlament.

17:45 Casado pide quitar la subvención a los partidos que alientan la violencia en Cataluña El presidente del PP, Pablo Casado, ha avanzado este lunes que



Durante su intervención en el 'Foro ABC', el líder del PP ha recalcado que "no es admisible que la CUP, ERC o el PDeCAT no estén condenando" las "agresiones intolerables" y los enfrentamientos que han tenido lugar este fin de semana en Barcelona.



"Y mucho menos que haya un presidente de la Generalitat que está diciendo que lo aplaude", ha añadido, en referencia a las palabras de Quim Torra animando a los Comités de Defensa de la República (CDR) a seguir "apretando".

17:30 Cs registra una moción que pide al Parlament declarar "ilegal" el 1-O l grupo de Cs en el Parlament ha registrado este lunes



"Los días 6 y 7 se septiembre de 2017 fueron los días más negros para la democracia en Cataluña de los últimos cuarenta años", comienza el documento al que ha tenido acceso Europa Press y que relata cómo en el pleno de esos días no se permitió consultar al Consell de Garanties Estatutàries sobre ambas leyes.

17:03 Normalizada la AP-7 en Vandellòs (Tarragona) tras afectaciones durante toda la mañana La autopista AP-7 a su paso por Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) ha estado cortada durante toda la mañana de este lunes por acciones de los CDR y posteriormente por labores de limpieza de la vía y



Así, los cortes han empezado a las 7.45 horas a la altura del kilómetro 282 con la colocación de neumáticos y se ha mantenido durante la mañana, posteriormente con un carril cortado por limpieza de la vía, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

16:29 Oltra espera que "el diálogo y la política triunfen" sobre los escenarios del 1 de octubre de 2017 en Cataluña La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha manifestado que



Así lo ha indicado Oltra a los medios de comunicación, al ser preguntada por el primer aniversario de esta fecha, cuando se celebró el referéndum de independencia.



15:54 Unos 600 CDR se manifiestan en Barcelona para conmemorar el primer aniversario del 1-O Unos 600 CDR han pedido hoy en Barcelona la dimisión del presidente catalán Joaquím Torra y del consejero del Interior, Miquel Buch, durante la manifestaicón que han llevado a cabo para conmemorar el primer aniversario del referéndum del 1-O. La marcha que ha empezado a las 12.00 horas en los Jardinets de Gràcia y ha terminado pasadas las 14.00 horas en la Bolsa de Barcelona, donde dos personas se han encadenado hasta que la concentración se ha disipado.



15:45 Unos mil estudiantes tumban vallas de seguridad en la Subdelegación del Gobierno en Lérida en la manifestación del 1-O han participado este lunes en la manifestación convocada en Lérida por 'Universitats per la República' y sindicatos de estudiantes para recordar el 1 de octubre de 2017. Unas mil personas, según la policía local, han participado este lunes en la manifestación convocada en Lérida por 'Universitats per la República' y sindicatos de estudiantes para recordar el 1 de octubre de 2017.

15:25 El vicepresidente catalán defiende toda movilización por el 1-O si es cívica y democrática ha garantizado que defienden la libertad de expresión y el derecho a movilización siempre y cuando sea pacífica y democrática: "En la medida que así sea, contará con nuestro respeto", ha señalado preguntado por actuaciones de los CDR este lunes por el aniversario del 1-O. El vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, ha garantizado que defienden la libertad de expresión y el derecho a movilización siempre y cuando sea pacífica y democrática: "En la medida que así sea, contará con nuestro respeto", ha señalado preguntado por actuaciones de los CDR este lunes por el aniversario del 1-O.

15:16 Seguimiento desigual en las universidades en la jornada de huelga por el 1-O La jornada de huelga convocada por la plataforma Universitats per la República ha tenido un seguimiento desigual en las universidades catalanas, con facultades con un seguimiento total y otras que han hecho clases con normalidad. convocada por la plataforma Universitats per la República ha tenido un seguimiento desigual en las universidades catalanas, con facultades con un seguimiento total y otras que han hecho clases con normalidad.

15:02 Borrell recuerda a Torra, quien ha animado a los CDR, que mantener el orden público en Cataluña es su responsabilidad El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha recordado este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que es su "responsabilidad" mantener el orden público en Cataluña, después de que éste haya animado públicamente a los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) a "seguir apretando", con motivo del primer aniversario del 1-O.



Además, ha avisado de que el Ejecutivo central, si bien está empeñado en "bajar la tensión y mantener el diálogo" también va a "exigir a cada cual su responsabilidad". Borrell se ha expresado así en una breve rueda de prensa junto al secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, con el que se ha reunido en la sede del Ministerio.



A su juicio, en este momento todo el mundo debe contribuir "desde su papel institucional" a "llamar a la serenidad y al orden", como hace el Gobierno central. "El orden quiere decir el orden, y el orden público en Cataluña lo ha de garantizar la Generalitat, que está presidida por el señor Torra", ha dicho.



15:00 Seguimiento desigual en las universidades en la jornada de huelga por el 1-O La jornada de huelga convocada por la plataforma Universitats per la República ha tenido un seguimiento desigual en las universidades catalanas, con facultades con un seguimiento total y otras que han hecho clases con normalidad.



Según ha informado la Secretaría de Universidades e Investigación de la Generalitat en un comunicado, en la Universitat de Barcelona (UB) la participación ha sido muy alta en las facultades de Bellas Artes, Educación, Filosofía y Geografía e Historia, y bajo en Economía, Medicina, Ciencias de la Salud y Psicología.



En la Autònoma de Barcelona (UAB), la afectación ha sido casi total en las facultades de Economía, Filosofía y Letras, Psicología, Educación, Comunicación y Ciencias Políticas, y en los restantes la afluencia ha sido diversa.



14:56 Marcel Mauri (Òmnium) ve inadmisible que el Gobierno del PSOE hable de imágenes "falsas" el 1-O El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha tachado de vergüenza que la portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Celaá, haya afirmado que hay imágenes falsas del 1-O: "Es inadmisible que el Gobierno del PSOE se esté comportando de la misma forma en la que se ha comportado el Gobierno del PP".



Lo ha dicho declaraciones en la sede de Òmnium, donde se han concentrado una treintena de trabajadores y voluntarios con papeletas del 1-O en la mano.



Celaá ha declarado este lunes a la Ser que el 1-O hubo "una intervención policial que produjo, efectivamente, que proyectó, imágenes muy penosas, muchas de ellas falsas, pero muy penosas en el ámbito internacional".



14:55 Casado exige a Sánchez aplicar el 155 tras apoyar Torra la "kale borroka" de los CDR para no ser "cómplice del golpismo" El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya no tiene "excusa" para no activar de nuevo el artículo 155 de la Constitución tras las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, alentando la "kale borroka" de los Comités de Defensa de la República (CDR). A su entender, si no lo hace debe convocar elecciones, ya que si no será "cómplice de los golpistas" y quedará "inhabilitado" para gobernar España.



Así se ha pronunciado Casado después de que Torra haya reivindicado este lunes el referéndum del 1 de octubre celebrado hace un año y haya dedicado unas palabras a los CDR, a los que les ha dicho: "Apretad, hacéis bien en apretar".



El presidente del PP considera que Torra está apoyando la "kale borroka" de los CDR. Coincidiendo con el aniversario de la consulta ilegal del 1 de octubre, esos comités han cortado carreteras y vías de tren y han quitado la bandera de España de la Generalitat en Girona por la fuerza.



14:54 Mauri asegura que los catalanes defendieron la autodeterminación ante las "porras" el 1-O El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha asegurado que la ciudadanía catalana defendió durante el referéndum del 1 de octubre el derecho a autodeterminación frente a las "porras" de las cargas policiales.



En declaraciones a la prensa después del acto sobre el 1-O 'Per la convivència, la democràcia i la llibertat: No a la repressió' en el CAP Guinardó de Barcelona, ha asegurado que los catalanes seguirán con las movilizaciones.



"La ciudadanía del país sigue movilizada. Lo seguiremos haciendo movilizándonos de forma pacífica y más frente a estos intolerantes que pretendían que renunciáramos a nuestros objetivos políticos", ha dicho.

14:46 El PP critica que Torra "legitima y anima las acciones violentas de los CDR" El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya alentado a los Comités de Defensa de la República (CDR) a continuar con su actividad: "Apretad, hacéis bien en apretar", les ha dicho este lunes.



El diputado popular ha lamentado que Torra "legitima y anima con sus palabras las acciones violentas de los CDR", y ha tachado de pirómana la interpelación del presidente catalán a esos colectivos.



14:45 La ANC asegura que el 1-O demostró la "impotencia" del Estado para impedir un acto democrático El vicepresidente de la ANC, Pep Cruanyes, ha asegurado este lunes que el referéndum del 1 de octubre demostró la "impotencia" del Estado español para impedir un acto democrático.



En declaraciones a la prensa después del acto sobre el 1-O 'Per la convivència, la democràcia i la llibertat: No a la repressió' en el CAP Guinardó de Barcelona, Cruanyes ha lamentado la actitud antidemocrática del Estado.



"El pueblo se impuso y se celebró un referéndum de forma normal y pacífica, en el que el pueblo se volcó y fue efectivo", y ha insistido en que las urnas y las papeletas no deberían ser considerados objetos delictivos en un país democrático.

14:40 Núria Marín culpa de la acción policial del 1-O a los mandos y a la "mala estrategia" del PP La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y dirigente del PSC, Núria Marín, ha achacado la actuación policial contra votantes del referéndum del 1 de octubre de 2017 a los mandos y a "una mala estrategia por parte del PP".



"Los culpables no son las personas que actuaron, sino los mandos", ha asegurado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, y ha explicado que el 1-O fue un día duro para ella y ha criticado el dispositivo policial.



"A la 1 del mediodía no se podía actuar de esa forma. Había otras maneras por parte del Gobierno del Estado si se quería impedir la votación, no a la 1 del mediodía actuando con fuerza con personas que iban a la votación tranquilamente y sin violencia", ha valorado.



14:39 Nuet (CatECP) tilda el 1-O como una fecha histórica y destaca "la fuerza del poder popular" El diputado de los comuns en el Parlament y coordinador general de EUiA, Joan Josep Nuet, ha tildado este lunes el 1-O como una fecha histórica y ha reivindicado "la fuerza del poder popular" que hizo posible la organización del referéndum.



En un comunicado por el aniversario del 1-O, ha afirmado que el 1-O demostró que todo es posible con la fuerza de la gente: "El 1-O nos empoderó como pueblo y nos tiene que enseñar que nada es posible alejados de la gente, y que todo es posible con la fuerza de la gente".



EUiA ha reiterado su solidaridad con los presos soberanistas y los independentistas en el extranjero, y ha reclamado que se retiren "las gravísimas acusaciones penales que se les imputan".



14:39 Illa (PSC) pide que Torra "aclare si está con los Mossos o con los CDR" El secretario de Oganización del PSC, Salvador Illa, ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que aclare "si está con los Mossos o con los CDR, con el orden o con el conflicto", y ha asegurado que los socialistas apoyan las actuaciones de la policía catalana de este fin de semana y las que se produzcan este lunes.



"No es posible instar a los CDR a seguir apretando y ser el máximo mando de los Mossos d'Esquadra", ha dicho en rueda de prensa este lunes, y ha subrayado su pleno apoyo a este cuerpo de seguridad, que el sábado realizó cargas contra manifestantes.



14:38 El director general de la Guardia Civil considera que es "un día complicado en Cataluña" El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, ha considerado que este lunes "es un día complicado en Catalunya", donde "todo lo que sea expresar ideas sin ningún tipo de violencia tiene que ser bienvenido", aunque "no gusten" las reflexiones que en ese ambiente se defiendan.



"Todos somos españoles y tenemos que respetar al que no piensa como nosotros, pero sin violencia", ha insistido durante un acto en Salamanca, donde se celebran durante la presente semana los actos centrales de la Guardia Civil en honor a la patrona.



Durante esta visita a Salamanca, Azón ha recordado que son los Mossos d'Esquadra los que tienen la "responsabilidad" de actuar en Catalunya cuando "alguien realiza alguna actuación que vulnera, violenta o rompe las normas de convivencia".

14:37 Colau pide respeto por "todas las sensibilidades" del 1-O pero reclama que no se repitan las agresiones La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado respeto por "todas las sensibilidades y emociones" vinculadas a los hechos ocurridos durante el referéndum del 1 de octubre, pero ha reclamado garantizar que no se repita nunca más una actuación policial como la que se llevó a cabo.



"Fue un día en el que pasaron muchas cosas, algunas ilusionantes y esperanzadoras y otras terribles como la represión brutal que se vivió", ha dicho la edil en declaraciones a la prensa después del acto sobre el 1-O 'Per la convivència, la democràcia i la llibertat: No a la repressió' en el CAP Guinardó de Barcelona.



14:36 JxCat pide "luchar por la democracia, por la libertad y por la república" El portavoz de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha llamado este lunes a la "lucha por la democracia, por la libertad y por la república", en declaraciones a los periodistas tras visitar a los miembros de su grupo parlamentario encarcelados en la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).



A las puertas del centro penitenciario y acompañado por varios diputados de su grupo, ha dicho que se han reunido con el presidente de JxCat en la Cámara, Jordi Sànchez --que este lunes cumple años--, y con los diputados Josep Rull, Jordi Turull y Quim Forn, y les han transmitido tres mensajes de los encarcelados.



14:35 Torra, Torrent y Colau presiden un minuto de silencio frente al CAP Guinardó de Barcelona por el 1-O El presidente de la Generalitat, Quim Torra; el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han presidido este lunes un minuto de silencio frente al Centre d'Atenció Primaria (CAP) Guinardó de Barcelona en el acto sobre el 1-O bajo el lema 'Per la convivència, la democràcia i la llibertat: No a la repressió' ('Por la convivencia, la democracia y la libertad: No a la represión').



El acto ha querido homenajear a los vecinos que acudieron a votar al CAP Guinardó en el referéndum del 1-O y que fueron víctimas de las cargas policiales para evitar que la jornada electoral se celebrara, por lo que se han expuesto fotografías de las cargas y se han escrito mensajes de apoyo a los políticos presos en la fachada del CAP.



14:24 AMPLIAMOS | Unos 13.000 estudiantes participan en la manifestación de Barcelona por el 1-O, según la Guardia Urbana Unos 13.000 estudiantes han participado la mañana de este lunes en la manifestación convocada por Universitats per la República en Barcelona para conmemorar el 1-O, ha informado la Guardia Urbana.



La plataforma Universitats per la República ha cifrado en más de 50.000 los asistentes a la manifestación, convocada bajo el lema '1-O. Ni oblit ni perdó', y que ha discurrido por las calles del centro de Barcelona desde plaza Universitat hasta la plaza Sant Jaume.



Durante la manifestación se han coreado consignas como 'Llibertat presos polítics' y 'Els carrers seran sempre nostres', y han pintado en la acera ante Jefatura Superior de Policía el lema '1-O Ni oblit ni perdó'.



14:15 El PSOE relativiza la arenga de Torra a los CDR porque se mantiene dentro de la ley El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, concede una "relevancia relativa" a las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, arengando este lunes a los CDR porque los socialistas quieren ser pragmáticos, al menos mientras el Govern catalán siga comprometido con las comisiones bilaterales recuperadas con el Estado como vía para canalizar sus demandas.



En rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal del PSOE, ha insistido en que al Gobierno de Pedro Sánchez le "importan las acciones" del Govern, los hechos más que las palabras.



Tras recordar que la jornada de reivindicación del 1-O en Catalunya está transcurriendo de modo "asumible", con la Generalitat garantizando la seguridad, ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos para ser "responsables" evitando "caer en las provocaciones".



14:07 Los CDR piden en la manifestación de Barcelona la dimisión de Torra y Buch Los CDR han reclamado durante la manifestación en Barcelona la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la del conseller de Interior, Miquel Buch, durante una marcha que ha partido de los Jardinets de Gràcia y ha recorrido el paseo de Gràcia y la Rambla Catalunya.



Los manifestantes, que han marchado bajo la pancarta 'Tumbemos el régimen. Votamos independencia', también han lanzado cánticos contra los Mossos d'Esquadra: 'Los Mossos también son fuerzas de ocupación' y 'No, no, mossos no, mossos no'.



Los independentistas han protagonizado una acción a las puertas de la Bolsa de Barcelona con dos encadenados y un centenar de personas bloqueando el acceso al organismo, que seguía a las 14 horas.

14:07 Los CDR desbloquean los accesos al CIM Vallès tras casi cuatro horas de protesta Los diversos grupos del CDR del Vallès Occidental y Oriental han desbloqueado los accesos a la Central Integrada de Mercancías (CIM) Vallès, ubicada en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), que desde primera hora de este lunes han ocupado y que se ha alargado durante casi cuatro horas.



Según los organizadores, aproximadamente unas 500 personas se han concentrado a las puertas de estas instalaciones y han instalado una línea de neumáticos para impedir la entrada y salida de camiones.



Los protestantes han lanzado consignas contra el conseller de Interior, Miquel Buch, pidiendo su dimisión, y han proferido otros cánticos independentistas.

14:07 Dos CDR se encadenan a la entrada de la Bolsa de Barcelona junto a unos 100 activistas Unos 100 CDR han hecho este lunes una sentada en la entrada de la Bolsa de Barcelona bloqueando el acceso y dos se han encadenado a las puertas del organismo, tapándose con una pancarta con el mensaje 'Tumbemos el régimen. Votamos independencia', además de llenarse la entrada con centenares de pegatinas.



La acción la realizan en el marco de la manifestación convocada por estos comités en la capital catalana que ha empezado en los Jardinets de Gràcia y ha transcurrido por el paseo de Gràcia, la calle Provença y la Rambla Catalunya para regresar al paseo de Gràcia, donde está la Bolsa.



Los manifestantes han gritado consignas reclamando la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch, y han gritado: "Si nos tocan a una, nos tocan a todas", "Anticapitalistas" y "Ante la represión, acción directa", y han lanzado botes de humo durante su acción.



14:05 Alfonso Guerra cree que los independentistas no lograrán "violentar la convivencia" en Catalunya: "España es muy fuerte" El exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, ha asegurado este lunes que el proceso soberanista "tendría que acabar" porque "España es muy fuerte" y, aunque haya un "grupo que quiere violentar la convivencia" en Catalunya, "no lo van a conseguir".



Así lo ha asegurado Guerra, en declaraciones en el Senado donde ha acudido a una reunión del Consejo Asesor encargado de organizar los actos por el 40 Aniversario de la Constitución de 1978, que se prolongarán hasta el próximo mes de marzo.



Al cumplirse un año del referéndum del 1 de octubre, Guerra ha recalcado que la estrategia que llevó a esa consulta fue "un fracaso" y ha mostrado su preocupación por la aparición de episodios violentos en las calles de Catalunya.





14:04 Lambán: "La imagen que Catalunya está dando al mundo me produce vergüenza" El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado, "como español y demócrata", que "la imagen que Catalunya está dando al mundo me produce vergüenza, como creo que se la produce a la inmensa mayoría de los españoles, incluidos mucho catalanes".



En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la presentación de la plataforma 'Enclave RAE', en Zaragoza, Lambán ha calificado de "grotesco" que "representantes de la derecha independentista catalana, sin duda la derecha más injusta socialmente y más corrupta de este país, esté aplaudiendo los desmanes y las barbaridades de los antisistema catalanes".



El presidente aragonés ha esgrimido que estos últimos "teóricamente nacieron políticamente para combatir las desigualdades y, sin embargo, se están dando la mano con quien ha protagonizado en los últimos años las políticas más antisociales de España y quien más ha robado a los ciudadanos en este país".



13:45 Puigdemont reivindica "la victoria del 1-O" y pide no desviarse de la independencia El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reivindicado este lunes "la victoria del 1-O" y ha pedido al independentismo no desviarse del objetivo de alcanzar la independencia de Catalunya.



En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter para conmemorar el aniversario del 1-O, ha sostenido que los catalanes se ganaron hace un año su derecho a la república y "el derecho de vivir en una democracia plena".



Por eso, ha llamado a no olvidar el 1-O y a persistir en la independencia: "No nos desviemos del único camino posible para vivir en una democracia plena: el logro de la república y su reconocimiento internacional".



13:44 Ciudadanos pide un Pleno extraordinario en el Congreso sobre la situación en Cataluña El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes que su grupo parlamentario pedirá la celebración de un Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados sobre la situación "extraordinaria" de Cataluña y el cumplimiento allí de los derechos y libertades.



"La situación es insostenible", ha censurado Rivera en rueda de prensa al pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acuda a este Pleno extraordinario para mantener un debate "sereno" con todos los grupos parlamentarios y aclarar "si está al lado de los separatistas o de los constitucionalistas".



13:43 Pintan en la calzada ante la Jefatura de Policía en Barcelona '1-O Ni olvido ni perdón' Estudiantes de la manifestación que recorre el centro de Barcelona para reivindicar el 1 de octubre han pintado en la calzada ante la Jefatura Superior de Policía, en Via Laietana, el lema '1-O Ni olvido ni perdón', el lema de la convocatoria.



La manifestación se ha detenido en ese punto para trazar con pintura blanca el lema entre consignas de '1-O ni olvido ni perdón' y 'A por ellos' y una gran pitada.



También ha habido gritos contra los Mossos d'Esquadra que custodiaban el inmueble como 'No os merecéis la senyera que lleváis' y 'Menos policía, más bomberos'.



13:11 AMPLIAMOS - Miles de estudiantes se manifiestan por Barcelona para reivindicar el 1-O Miles de estudiantes se manifiestan por el centro de Barcelona para reivindicar el 1 de octubre y reclamar que se haga efectivo el resultado del referéndum, convocados por Universitats per la República en el marco de la jornada de huelga estudiantil.



Bajo el lema 'Ni olvido, ni perdón. Construimos la república', la manifestación ha partido pasadas las 12.20 horas de la plaza Universitat con lemas como 'Las calles serán siempre nuestras', 'Libertad presos políticos' y '1 de octubre, ni olvido ni perdón'.



Las portavoces de Universitats per la República, Nuria Marin y Núria Nieto, han señalado que los estudiantes estarán "junto al pueblo" para reclamar que la república se haga efectiva, y ha reclamado a los agentes soberanistas una estrategia conjunta.

12:47 Estudiantes se manifiestan en el centro de Barcelona con el lema "#1Oct ni olvido ni perdón" en referencia a las cargas policiales del 1-O Estudiantes se manifiestan en el centro de Barcelona con el lema "#1Oct ni olvido ni perdón" https://t.co/6FEGiE8mY0 pic.twitter.com/9HP8o9EY9w — Europa Press (@europapress) October 1, 2018

12:42 Torrent encabeza una concentración con trabajadores del Parlament por el primer año del 1-O El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha encabezado una concentración con trabajadores de la Cámara en recuerdo del referéndum del 1 de octubre de 2017, del que este lunes se cumple un año.



Pocos minutos después de las 12.00 horas, un centenar de empleados y el propio Torrent se han situado frente al Parlament, donde se ha ubicado una urna del 1-O en un taburete, y han levantado durante varios minutos una papeleta cada uno.



En silencio, tras romperse la concentración, la mayoría de participantes en el acto han introducido su papeleta en la urna.

12:36 Paluzie (ANC) pide a Torra "iniciativa y autoridad" para cumplir el mandato del 1-O La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha pedido este lunes que el Govern y su presidente, Quim Torra, tengan "iniciativa y autoridad" para cumplir el mandato del 1-O un año después del referéndum, que considera más vigente que nunca.



También les ha exigido en rueda de prensa que "no estén esperando a las sentencias, como si eso fuese la clave. Que definan una estrategia para hacer efectiva la república".



"El Govern y el Parlament tienen que pasar de la retórica a los hechos. Mañana tienen una oportunidad", ha asegurado en alusión al principio del Debate de Política General en el Parlament.



12:35 Bonet advierte que la economía catalana vuelve a "deteriorarse" tras la recuperación con el artículo 155 El presidente de la Cámara de Comercio de España, Josep Lluís Bonet, ha advertido de que la economía catalana ha vuelto a "deteriorarse" después de la recuperación que había iniciado tras la intervención del Gobierno con la aplicación del artículo 155.



En declaraciones a la prensa, Bonet ha señalado que ya hay indicios de que la economía catalana vuelve a "deteriorarse poco a poco", aunque no se puede considerar todavía que "haya una catástrofe".



"El crecimiento deja de ser de líder y es de pelotón", ha dicho el empresario, asegurando que si no mejora la situación de la sociedad catalana y la economía sigue viéndose perjudicada, "el daño será más grave".

12:34 La huelga de estudiantes por el 1-O bloquea accesos a la Universitat de Lleida Dos calles que dan acceso al campus de Agrónomos de la Universitat de Lleida (UdL) han amanecido este lunes bloqueados con contenedores, coincidiendo con la huelga convocada por la plataforma Universitats per la República y sindicatos de estudiantes por el primer aniversario del 1-O.



Los vigilantes han alertado a los Mossos d'Esquadra del bloqueo de los accesos y los agentes han identificado al menos a un estudiante, ha informado la universidad este lunes en un comunicado.



En este campus hay dos aularios bloqueados, se han dado clases en los edificios 2 y 3 y ha habido normalidad en la Facultad de Veterinaria.



12:30 Centenares de CDR se concentra en los Jardinets de Gràcia de Barcelona Centenares de CDR se concentran desde las 12 horas de este lunes en los Jardinets de Gràcia de Barcelona para conmemorar el primer aniversario de la celebración del 1-O con el lema 'Tumbemos el régimen. Votamos independencia".



Portando banderas independentistas, los manifestantes han gritado consignas como: "1 de octubre, ni olvido ni perdón", "Las calles serán siempre nuestras", "Somos república", "Independencia", "Votamos, ganamos".



Los manifestantes, que cortan la confluencia de la Diagonal con el paseo de Gràcia, han iniciado una marcha sobre las 12.20 horas y han cantado canciones como 'L'Estaca' y el 'Bella ciao'.



12:14 Rivera (Cs) acusa a Torra de estar "alentando la violencia de los comandos separatistas" El presidente de Cs, Albert Rivera, ha acusado este lunes al presidente del Govern, Quim Torra, de estar "alentando la violencia de los comandos separatistas", en alusión a los CDR.



En un tuit recogido por Europa Press, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hasta cuándo va a seguir permitiendo la violación de derechos y humillación a todos los españoles sin aplicar el 155 CE".



Rivera ha afirmado que los CDR cortan carreteras y estaciones y asaltan edificios oficiales del Estado, después de que Torra haya dicho este mismo lunes dirigiéndose a los CDR: "Apretad, hacéis bien en apretar".



12:07 Estos son los puntos de Cataluña que sufren o han sufrido cortes durante este #1Oct Estos son los puntos de Cataluña que sufren o han sufrido cortes durante este #1Oct



12:01 SCC pide la dimisión de Torra por "apoyar públicamente" a los CDR El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha pedido este lunes que se convoquen elecciones anticipadas y la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por "apoyar públicamente" a los Comités de Defensa de la República (CDR).



En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha criticado que el presidente catalán apoye "a los que están coartando la libertad de los catalanes", y ha concluido que es un hecho gravísimo que inhabilita definitivamente al presidente catalán.



En el acto institucional para conmemorar el primer aniversario del 1-O, miembros del CDR de Sant Julià de Ramis (Girona) han exigido al Govern que aplique los resultados de la votación y haga efectiva la república, y Torra les ha replicado: "Apretad, hacéis bien en apretar".



11:40 Los estudiantes cortan la Diagonal y la Gran Via de Barcelona por el 1-O Los estudiantes han cortado la Diagonal de Barcelona a la altura de Zona Universitària y la Gran Via en plaza Universitat sobre las 11 horas de este lunes en las protestas organizadas con motivo del primer aniversario del 1-O, según ha informado la Guardia Urbana en su Twitter.



Esta vía está cortada la Diagonal en ambos sentidos a la altura del Palau de Pedralbes por una marcha estudiantil que prevé llegar a plaza Universitat, donde está convocada una manifestación unitaria a las 12.00 horas.



11:39 El corte del AVE en Girona de los CDR ha afectado a ocho trenes La acción de los CDR que ha cortado la circulación del AVE en Girona ha afectado a ocho trenes de alta velocidad: seis han sido anulados y los pasajeros han viajado en Rodalies y Regionales, y dos, que iban a Lyon y París, se han retrasado.



Según han informado a Europa Press fuentes de Renfe, la irrupción de los CDR en las vías del AVE se ha producido sobre las 6.45 horas y se ha prolongado hasta las 9.30 horas, y desde esta hora la circulación del AVE Figueres-Girona-Barcelona se ha restablecido completamente.



Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado a Europa Press que los concentrados han abandonado el lugar voluntariamente y no se han producido detenciones.



10:59 Celaá tacha de "error" las cargas policiales del 1-O: "Rajoy no acertó en ninguna de sus previsiones" La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado este lunes que las cargas policiales en el referéndum del 1 de octubre fueron "un error" que ha achacado a la falta de previsión del Gobierno del PP.



En una entrevista en Cadena SER, recogida por Europa Press, Celaá ha señalado que el Ejecutivo del PP no acertó en "ninguna de sus previsiones", en alusión a los colegios electorales y la intervención policial.



10:39 Disueltas las protestas en el centro de Barcelona hasta las 12 horas Las marchas de los CDR que han recorrido calles del centro de Barcelona la mañana de este lunes por el primer aniversario del 1-O se han disuelto, y los manifestantes volverán a concentrarse a las 12.00 horas en Jardinets de Gràcia.



Miembros de CDR han recorrido el paseo de Gràcia hasta los Jardinets y después han disuelto la marcha para ir a otras protestas en los barrios y volver a las 12.00 horas, ha explicado un manifestante a Europa Press.



10:25 Un grupo de CDR entra en la Delegación de la Generalitat en Girona y retira la bandera española Un grupo de CDR ha entrado este lunes en la Delegación del Govern de Girona y



Un grupo de CDR ha entrado este lunes en la Delegación del Govern de Girona y ha retirado la bandera española que ondea en este edificio público , y posteriormente ha sido descolgada.

10:25 El acto institucional del 1-O exige al Govern "obedecer" al referéndum y aplicar la república El acto institucional para conmemorar el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre se ha convertido en un aviso al Govern y a las fuerzas soberanistas del Parlament para pedir que apliquen los resultados de aquella votación: "El pueblo manda, el Govern obedece".



Así lo han coreado los asistentes al acto y así lo ha exigido el manifiesto que se ha leído por parte de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aprovechado su intervención para comentarlo: "Apretad, hacéis bien en apretar".



El acto se ha celebrado en el exterior del pabellón de Sant Julià de Ramis (Girona) que aquel día tenía que hacer de punto de votación, y el escenario ha estado presidido por dos pancartas --'1-O ni olvido, ni perdón' y 'El pueblo quiere república'-- y un bandera independentista, la 'estelada', de grandes dimensiones.



El manifiesto de los CDR también ha pedido al Govern "reflexionar sobre los actos que pasaron el sábado en las calles de Barcelona", en referencia a las cargas policiales contra la manifestación que se opuso a la protesta de Jusapol que se celebró en favor de los agentes policiales el 1-O.



10:18 Torra anima a los CDR: "Apretad, hacéis bien en apretar" El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicado este lunes el referéndum del 1 de octubre de hace un año, y ha pedido a los ciudadanos de Cataluña que sigan reivindicando la independencia y sepan "defender hasta el final los días que vendrán". También le ha dedicado unas palabras a los CDR (Comités de Defensa de la República), a los que les ha dicho: "Apretad, hacéis bien en apretar".



Lo ha dicho en el acto institucional para conmemorar el primer aniversario del 1-O celebrado en Sant Julià de Ramis (Girona), localidad elegida porque fue el municipio en el que tenía que votar Puigdemont durante el 1-O, pero no pudo por las cargas policiales que se produjeron --acabó votando en otro punto--.



Torra ha criticado el proceso judicial contra los líderes catalanes que impulsaron aquella votación, y ha planteado que el juicio sirva para reactivar la independencia: "Apelo a las conciencias colectivas de los catalanes para saber si aceptaremos o no las sentencias, por saber si volveremos a determinarnos".



10:12 Arrimadas asegura que el Gobierno "no hace nada" en CataluÑa y le acusa de estar "en manos de Torra y de los CDR" La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticado este lunes, coincidiendo con el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre, que el Gobierno no haga "nada" en Catalunya y ha afeado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que esté "en manos" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de los Comités de Defensa de la República (CDR).



En declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, ha puesto el acento en que un año después, tras los cortes de vías de comunicación por parte de grupos separatistas, el independentismo "no tienen problema en usar la violencia" y en "asediar" a los no soberanistas.



10:10 Restablecida la circulación del AVE en Girona La circulación del AVE Figueres-Girona-Barcelona se ha restablecido sobre las 9.30 horas después de que miembros de los CDR irrumpieran en las vías y bloquearan la circulación.



Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado a Europa Press que los concentrados han abandonado el lugar voluntariamente y no se han producido detenciones.



10:01 Junqueras critica "la represión brutal" del 1-O y elogia el coraje de alcaldes y ciudadanos El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha criticado este lunes la "represión brutal" que hubo en el referéndum del 1 de octubre de hace un año a través de las cargas policiales, y ha loado el coraje que demostraron en aquella jornada los alcaldes y los ciudadanos para que la consulta fuera posible.



En el cárcel desde el 2 de noviembre de 2017, Junqueras lo ha dicho a través de una carta que ha leído el alcalde de Sant Julià de Ramis (Girona), Marc Puigtió , durante el acto institucional para conmemorar el 1 de octubre que se ha celebrado en esta localidad y al que ha asistido todo el Govern.



Junqueras ha destacado que la jornada electoral de hace un año es un ejemplo de respuesta cívica por parte de los catalanes y también la demostración de lo efectiva que puede llegar a ser suma entre instituciones y ciudadanos para lograr un "objetivo noble".



9:59 Torra reivindica el 1-O y pide a los catalanes "defender hasta el final los días que vendrán" El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reivindicado este lunes el referéndum del 1 de octubre de hace un año, y ha pedido a los ciudadanos de Cataunya que sigan trabajando por la independencia y sepan "defender hasta el final los días que vendrán".



Lo ha dicho en el acto institucional para conmemorar el primer aniversario del 1-O celebrado en Sant Julià de Ramis (Girona), localidad elegida porque fue el municipio en el que tenía que votar el expresidente Carles Puigdemont durante el 1-O, pero no pudo por las cargas policiales que se produjeron --acabó votando en otro punto--.



9:39 Torrent: "Nunca renunciaremos al 1-O" El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha llamado este lunes a transitar el camino que marcaron las urnas en la jornada del 1 de octubre del año pasado: "Nunca renunciaremos al 1-O".



Lo ha dicho durante el acto de conmemoración del 1-O en Sant Julià de Ramis (Girona), donde hace debía votar el expresidente Carles Puigdemont y donde se vivieron cargas policiales durante el referéndum.



9:30 Arrimadas asegura que el Gobierno "no hace nada" en Cataluña y le acusa de estar "en manos de Torra y de los CDR" ha criticado este lunes, coincidiendo con el primer aniversario del referéndum separatista del 1 de octubre, que el Gobierno no haga "nada" en Cataluña y le ha afeado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que esté "en manos" del president de la Generalitat, Quim Torra, y de los CDR. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado este lunes, coincidiendo con el primer aniversario del referéndum separatista del 1 de octubre, que el Gobierno no haga "nada" en Cataluña y le ha afeado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que esté "en manos" del president de la Generalitat, Quim Torra, y de los CDR.

9:24 Manifestantes de los CDR marchan por el paseo de Gràcia de Barcelona Miembros de los CDR de Barcelona



Miembros de los CDR de Barcelona han marchado la mañana de este lunes por el paseo de Gràcia hacia los Jardinets de Gràcia, donde a las 12.00 horas hay convocada una manifestación unitaria para conmemorar el aniversario del 1-O.

9:04 El acto institucional del 1-O reserva la primera fila para presos y líderes en el extranjero El acto institucional

El acto institucional para conmemorar el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre que se hará en Sant Julià de Ramis (Girona) ha reservado la primera fila de asientos para los preso soberanistas y los líderes que se fueron al extranjero para no comparecer ante la justicia.

