Cepeda (PSOE) cree que es importante "no dejar de reivindicar" pero no estarán ahora en manifestaciones

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, ha indicado este martes que es importante "no dejar de reivindicar" pero ha asegurado que ahora no estarán en manifestaciones debido a la situación sanitaria por la pandemia.

"Nosotros reivindicamos una y otra vez los puntos del manifiesto que ha dado lugar a la convocatoria, pero los socialistas no tenemos que estar en manifestaciones. Es importante que no dejemos de elevar la voz y no dejar de reivindicar con total normalidad", ha trasladado Cepeda en un acto celebrado en Aranjuez para pedir la reapertura de las urgencias de Atención Primaria.

Sobre la huelga de profesores convocada para hoy y mañana ha asegurado que es "extremadamente razonable" ya que los "maestros se sienten abandonados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid".