Ceuta sufre un apagón general que deja sin luz a toda la ciudad durante cerca de una hora

Torre eléctrica. - Jesús Hellín - Europa Press

Se están investigando las causas y sobre las 10:45 horas se ha repuesto el 90% del servicio eléctrico CEUTA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ceuta ha sufrido este miércoles un apagón general que ha dejado sin suministro eléctrico a toda la ciudad durante al menos media hora. La incidencia se ha producido en torno a las 9:30 horas y ha comenzado a controlarse a partir de las 10:00 horas, cuando la electricidad ha empezado a regresar progresivamente a distintas zonas, aunque con interrupciones puntuales.

El corte ha afectado a todas las barriadas de la ciudad, con la única excepción de la Planta Desalinizadora, que ha podido mantener su funcionamiento gracias a sus propios generadores. La interrupción ha alcanzado también a los centros sanitarios, incluido el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE), que ha tenido que recurrir también a sus sistemas de generación eléctrica de emergencia.

Desde el Gobierno local han explicado que el origen de la incidencia se encuentra en la caída del grupo electrógeno de la zona 11, correspondiente al centro de la ciudad. El fallo de este equipo ha desencadenado la caída del resto de los grupos, lo que ha provocado que Ceuta se quedara prácticamente a cero eléctrico.

Red Eléctrica ha informado sobre el apagón en su cuenta de 'X', donde ha notificado que a las 9:39h se ha producido "una incidencia en el sistema eléctrico que ha afectado al suministro de Ceuta".

A LAS 10:45 HORAS, RESTABLECIDO EL 90% DEL SUMINISTRO

"Se están investigando las causas y ya se ha repuesto más del 70% del servicio en la ciudad autónoma", han expresado por medio de la publicación en redes. En un segundo post han informado de que "a las 10.45h se ha repuesto más del 90% del suministro eléctrico en Ceuta, lo que supone la recuperación de 25 MW de los 27 previstos".

La recuperación del suministro ha comenzado alrededor de las 10.00 horas en la zona centro. Sin embargo, el restablecimiento no ha sido uniforme y en algunos puntos la electricidad ha vuelto a interrumpirse poco después de su regreso.

Los responsables de la empresa energética trabajan para solucionar los problemas registrados en los grupos electrógenos y recuperar el funcionamiento del sistema.

El apagón también ha afectado a los centros sanitarios. Según ha informado el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), el hospital dispone de dos grupos electrógenos que funcionan con gasóleo y están preparados para garantizar el suministro eléctrico cuando se produce una interrupción del servicio.

En los centros de salud, el corte ha afectado a la actividad ordinaria. No obstante, determinados equipos e instalaciones, como los sistemas de refrigeración que necesitan mantener la cadena de frío, cuentan con generadores para preservar su funcionamiento.