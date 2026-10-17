Ceuta Ya! niega que vaya a concurrir en coalición con PSOE y otras formaciones del izquierda al Senado

Archivo - El secretario general de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, interviene durante la segunda jornada de la Agenda Cultural y Formativa del partido Ceuta Ya!, a 17 de octubre de 2024, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido local Ceuta Ya! ha negado que vaya a concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en coalición con el PSOE y otras formaciones de izquierda, después de que se anunciara un acuerdo para presentar candidaturas conjuntas al Senado en 47 circunscripciones que incluía expresamente al partido autonomista ceutí.

Fuentes de la formación que lidera Mohamed Mustafa han aclarado a Europa Press que Ceuta Ya! no forma parte del pacto electoral anunciado en un comunicado de Frente Amplio, pese a que el texto difundido menciona a la formación local entre las participantes.

El anuncio de la alianza se produjo después de que concluyera, a las 23.59 horas del viernes, el plazo para registrar los acuerdos electorales de coalición. Posteriormente, el PSOE comunicó que concurrirá junto a otras organizaciones de izquierda bajo una candidatura conjunta al Senado denominada 'Senado de Progreso'.

El acuerdo anunciado incluye al PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Más Madrid, además de otras formaciones del espacio político del Frente Amplio. Según la información difundida por los partidos participantes, las candidaturas conjuntas se presentarán en 43 provincias y 47 circunscripciones.

Las formaciones que han anunciado el pacto han calificado la alianza de "histórica" y han defendido la unidad electoral como una fórmula para reforzar la representación progresista en la Cámara Alta.