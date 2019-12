El CGPJ archiva el expediente contra el magistrado y exsenador de ERC Santiago Vidal

Publicado 10/12/2019 20:37:38 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes archivar el expediente disciplinario incoado al magistrado Santiago Vidal Marsal, que fue suspendido de la carrera judicial por colaborar en 2015 en la redacción de la constitución catalana, por unas declaraciones contra el juez que investigaba la logística del 1-0 al considerar que las mismas fueron realizadas cuando no se había reincorporado como juez.

En concreto, la Comisión Disciplinaria del CGPJ ha alegado en su resolución que el exsenador de ERC "no estaba en la situación administrativa de servicio activo en la Carrera Judicial" cuando el 13 de marzo realizó unas declaraciones contra el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

Así, señala que Vidal --investigado en la causa por la organización del 1-O, en la que finalmente no ha sido procesado-- no se había reincorporado a la carrera judicial tras cumplir los tres meses de suspensión que se le impusieron en 2015 y que, por lo tanto, no puede ser sancionado por el CGPJ.

En concreto, el impulsor de la acción disciplinaria acusaba a Vidal de tres faltas graves de desconsideración al magistrado Ramírez Sunyer --fallecido en noviembre de 2018--, a la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y a los miembros de la carrera judicial destinados en Cataluña y solicitaba que el exsenador de ERC fuera sancionado con dos multas de 5.000 euros y una más de 2.000 euros.

En sus declaraciones del pasado día 13 de marzo, Vidal acusó a Ramírez Sunyer de hacer todo lo necesario "fuera legal o no" en la causa contra los miembros de la Generalitat por el referéndum "sabiendo que él no tendría que pagar ningún precio porque sabía que el pronóstico de su enfermedad era muy grave y moriría". Asimismo, acusó a la secretaria judicial del 13 de Barcelona de "no decir toda la verdad" en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo en el juicio al 1-O.

JUBILACIÓN VOLUNTARIA

Santiago Vidal ha impulsado su jubilación voluntaria, apenas cinco meses después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le asignara, tras sus reclamaciones para volver a ejercer, la titularidad el Juzgado de lo Social número 27 de Barcelona.

Vidal, que cumplió 65 años el pasado 15 de julio, ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces su jubilación voluntaria --pese a que la Ley le faculta a trabajar hasta los 70 años-, y esta se producirá el próximo 31 de diciembre según ha confirmado el entorno del magistrado a Europa Press. El traslado de la propuesta y los requisitos establecidos en la misma fue aprobado el pasado 9 de agosto por la última Comisión Permanente del CGPJ celebrada antes de las vacaciones de verano.

Vidal obtuvo su plaza el pasado mes de marzo en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que le permitía reingresar en la carrera si bien le obligaba a presentarse a un concurso de traslados, puesto que la sanción que se le impuso conllevó su pérdida de destino en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Tras cumplir la sanción, en marzo de 2018 Vidal solicitó su reingreso, pero el Consejo se opuso al considerar que sus manifestaciones e intervenciones públicas efectuadas mientras estaba suspendido en funciones revelan su "falta de lealtad a las instituciones del Estado y a la Constitución", una decisión que el Supremo revocó.

La sentencia del Supremo sobre Vidal derivó de una del Tribunal Constitucional (TC) que anuló un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que fue utilizado en el caso de Vidal para hacer una valoración de su aptitud y rechazar su reingreso automático a la Carrera: El artículo, según el tribunal de garantías, generaba una "incertidumbre insuperable" que lo hacía inconstitucional.

Vidal tenía la obligación de participar en el primer concurso en el que se anunciaran plazas de su categoría, solicitando todas las vacantes hasta obtener destino en propiedad, y obtuvo finalmente plaza en los juzgados de lo Social de Barcelona, aunque no tiene intención de ejercer hasta el tope de edad que le permite la Ley y por ello ha tramitado su jubilación voluntaria.