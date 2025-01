El CGPJ cita a los magistrados que aspiran a presidir Sala en la Audiencia Nacional

También comparecen los aspirantes a las tres plazas vacantes en la Sala Cuarta --de lo Social-- del Tribunal Supremo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los aspirantes a las presidencias de la Sala de Apelación y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN), además de los candidatos a las tres plazas de magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (TS) comparecerán entre este miércoles y el jueves ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo recoge una nota de prensa del órgano de gobierno de los jueces, recogida por Europa Press, que explica que las plazas en el Supremo son correspondientes al turno general y están generadas por las vacantes dejadas por los magistrados María Lourdes Arastey, Ricardo Bodas y María Luisa Segoviano.

El CGPJ recuerda que esta semana se celebrarán también las comparecencias de la única aspirante a la presidencia de la Audiencia Provincial de Teruel --este miércoles-- y de la candidata única a la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Granada --el jueves--.

Además, indica que las diferentes comparecencias podrán seguirse en directo a través de la web del CGPJ desde las 9.30 horas del miércoles.

Arrancará con el candidato a la Sala Cuarta del TS Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa, que es en la actualidad magistrado de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco. Le seguirán Luis Fernando de Castro Mejuto, presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia; Alicia Catalá Pellón, magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid; Florentino Eguaras Mendiri, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco; Luisa María Gómez Garrido, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha; María José Hernández Vitoria, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Aragón; y Rafaela Horcas Ballesteros, magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (sede de Granada).

Desde las 11.30 horas de este mismo miércoles será el turno de Rafael Antonio López Parada, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid; José Fernando Lousada, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia; y Juan Martínez Moya, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de la Región de Murcia.

ASPIRANTES A LA SALA DE APELACIONES

Para la presidencia de la Sala de Apelaciones de la AN, el miércoles comparecerán desde las 12.15 horas Manuela Francisca Fernández de Prado, magistrada de esa misma Sala; Félix Alfonso Guevara, magistrado de la Sala de lo Penal de la AN; Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, magistrado de la Sala de lo Penal de la AN; Francisco Manuel Oliver Egea, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid; y Eloy Velasco Núñez, magistrado también de la Sala de Apelaciones de la AN.

La última de las comparecencias programadas para el miércoles será la de la candidata a la presidencia de la Audiencia Provincial de Teruel, la magistrada María Teresa Rivera Blasco, que será a las 13.30 horas.

Ya el jueves, se retomarán las entrevistas de los aspirantes a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Arrancará con Ignacio Moreno González-Aller, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid; Antoni Oliver Reus, presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Illes Balears; Isabel Olmos Pares, magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Galicia; Ana María Orellana Cano, magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid; María del Carmen Pérez Sibón, magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía; José Joaquín Pérez-Beneyto Abad, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía.

Desde las 11.00 horas del jueves será el turno de María José Renedo Juárez, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León; Alejandro Roa Nonide, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Illes Balears; Gregorio Ruiz Ruiz, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña; Juan Manuel San Cristóbal Villanueva, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid; y José Manuel Yuste Moreno, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid.

PRESIDENCIA DE LA SALA DE LO PENAL DE LA AN

Desde las 12.15 horas del jueves, será el turno de los aspirantes a presidir la Sala de lo Penal de la AN. Arrancará Fernando Andreu Miralles, magistrado de la Sala de lo Penal de la AN, y le segurán Félix Alfonso Guevara --que aspira también a este cargo además de al de presidir la Sala de Apelación--; María Dolores Hernández Rueda, magistrada de la Sala de lo Penal de la AN; y Francisco Manuel Oliver Egea, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Para la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, comparecerá ante el CGPJ Beatriz Pérez Heredia, magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía y única aspirante a ese puesto.