CHA espera que haya Presupuestos este año y exige a Transportes la ampliación de Cercanías de Zaragoza

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso, Jorge Pueyo, confía en que la reactivación de las relaciones del Gobierno con Junts facilite la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año y ha avanzado que una de las cosas que exigirá su formación en esa negociación es que arranquen los estudios para la ampliación de las Cercanías de Zaragoza.

"Somos la cuarta ciudad del Estado y no tenemos un Cercanías en condiciones", ha denunciado Pueyo, en declaraciones frente al Congreso tras recibir a un grupo de militantes de su partido que han acudido a visitar la Cámara Baja.

Pueyo ha recordado que el pasado mes de abril el Congreso, con los votos del PSOE y el PP, aprobó una proposición no de ley de Sumar --de la que forma parte CHA-- en la que se instaba al Gobierno a mejorar el servicio ferroviario aragonés y a iniciar en 2024 los estudios para la ampliación de la línea C1 y la creación de otras dos nuevas que conecten Zaragoza con Gallur, Quinto, Cariñena y Calatayud

"Y no hemos visto todavía nada, no tenemos ninguna información", se ha quejado el diputado, quien ha pedido explicaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente. "Esto es una decisión política y hace falta presión política para conseguirlo", ha abundado, incidiendo en que haya o no Presupuestos este año "esto es una necesidad" porque Aragón tiene una "línea irrisoria de Cercanías" y "no puede seguir esperando más".

Pueyo ha admitido que, aunque el escenario político cambia constantemente, tras el acuerdo entre Junts y el Gobierno para la aprobación de un nuevo decreto ómnibus, es más optimista sobre la posibilidad de aprobar nuevos Presupuestos este año, y también ha saludado que el Gobierno haya a aprobar la próxima semana el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral.