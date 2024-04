Chivite pide a la ciudadanía que lea la carta de Sánchez y haga una "reflexión crítica": "Es una cuestión inédita"

PAMPLONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha pedido al conjunto de la ciudadanía española que lea la carta emitida por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y que "haga una reflexión crítica".

"Esto es una cuestión inédita. Es una carta personal dirigida al conjunto de la ciudadanía española. Les invito a que, como ciudadanos, como ciudadanas, lean esa carta. Yo no me atrevo a hacer ninguna interpretación de la misma", ha indicado.

Chivite ha realizado estas afirmaciones durante un acto institucional celebrado junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en respuesta a los medios de comunicación sobre la carta emitida por Sánchez en la que ha anunciado que cancela su agenda pública unos días para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez.

"Yo la he leído y solo puedo decir que, en cierta medida, en pequeña medida, me puedo sentir identificada con algunas de las cosas que pone en esa carta. Pero no me atrevo a hacer ningún tipo de interpretación. El presidente se ha dado unos días para reflexionar y yo solicito al conjunto de la ciudadanía española que la lea y que haga una reflexión crítica de la carta", ha incidido.

Según ha añadido, esta es "una carta personal, dirigida personalmente, y las valoraciones personales que yo le puedo hacer -al presidente- se las haré personalmente".