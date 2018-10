La CIC ve justa la sentencia de las 'black' pero lamenta que no se valorase el delito de administración desleal

Publicado 03/10/2018 15:51:45 CET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical de Cajas (CIC) considera "justa" la sentencia del Tribunal Supremo del caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid, aunque lamenta que los magistrados no hayan incluido finalmente el delito de administración desleal, tal y como había pedido en su ejercicio de acusación popular.

Además, la CIC ha adelantado en un comunicado que se opondrá a la suspensión cautelar de las penas, en caso de que los condenados lo soliciten en futuros recursos ante el Tribunal Constitucional, la última instancia que les queda.

Por otro lado, la confederación ha anunciado que van a emprender nuevas acciones legales contra exdirectivos de Caja Madrid que pertenecían a CCOO y UGT y que tenían tarjetas 'black' que "negociaron dos convenios colectivos de cajas de ahorro en los cuales se perdieron derechos que los trabajadores no han recuperado".

"Hemos seguido la acusación popular que ha liderado la acusación en la pieza separada de las tarjetas 'black', hemos demostrado a los trabajadores y a los ciudadanos que si se quiere, con voluntad y mucho esfuerzo, se puede hacer. Este es nuestro 'Yes we can'", ha resaltado la CIC parafraseando la famosa expresión utilizada por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama.