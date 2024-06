Cientos de personas se manifiestan en Madrid contra la visita de Milei y denuncian la "violación" de derechos humanos

Previamente, otro grupo de unas 200 personas se ha congregado frente a la sede la Comunidad de Madrid vitoreando al presidente argentino



MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado este viernes frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid para mostrar su rechazo a la visita del mandatario argentino, Javier Milei, que se encuentra de visita en la capital y que ha sido condecorado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con la Mellada Internacional.

Los manifestantes han denunciado "la violación de derechos humanos" que se está produciendo en el país sudamericano en una convocatoria que han organizado diversas asociaciones argentinas en la Puerta del Sol, donde han pedido "libertad" para los "presos políticos argentinos", y han recriminado la recepción y conmemoración por parte de la presidenta madrileña a Milei.

Asimismo, han mostrado su rechazo frente al avance de la "ultraderecha" pidiendo a los asistentes que sigan "luchando para parar" este ascenso.

En la manifestación se han escuchado gritos como 'la patria no se vende'; 'este premio no me representa' y 'libertad a los presos por luchar'. Además, los manifestantes han portado pancartas en las que se podía leer 'Milei vergüenza' o 'no eres bienvenido', así como recortes de periódicos con titulares que han salpicado en los últimos meses al presidente argentino.

Los concentrados también han clamado en contra de las políticas de Ayuso, con proclamas como '7291' y 'asesina' en referencia a los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la Covid-19 pidiendo al mismo tiempo su dimisión.

Las asociaciones argentinas convocantes consideran que las 35 personas detenidas la semana pasada en las manifestaciones en Argentina, "han sido privadas arbitrariamente de su libertad y sin pruebas", han declarado. Asimismo, han recordado que los detenidos, "profesores, maestros, vendedores ambulantes, músicos y estudiantes", se manifestaban "pacíficamente frente al Congreso".

Los congregados han llegado a la plaza del kilómetro 0 de Madrid cerca de las 20.00 horas, momento en el que los miembros de la Policía Nacional se han visto obligados a controlar la afluencia de viandantes para garantizar la seguridad en la zona. Posteriormente, a las 21.15 horas, los manifestantes han comenzado a abandonar la zona de la concentración que se ha cerrado sin incidentes destacados, aunque con insultos hacia los medios de comunicación allí presentes.

CONGREGADOS EN APOYO A MILEI Y AYUSO

Minutos antes, en la misma Puerta del Sol, mientras se ha celebrado la recepción de Ayuso al presidente Milei, un grupo de unos 200 ciudadanos, según datos de la Delegación, se han congregado frente a la puerta de la sede de la Comunidad de Madrid y han mostrado su apoyo al mandatario argentino que, en respuesta, ha salido al balcón de Sol junto a la presidenta madrileña para saludar y alentar a las masas que allí se han congregado.

Este grupo ha cantado 'libertad' y 'Milei amigo, España está contigo' y han desplegado banderas de España, de Argentina y varios carteles en apoyo al presidente, que ha agradecido en numerosas ocasiones.