Cinco detenidos por captar mujeres para ser explotadas sexualmente en prostíbulos de Soria y Castellón

1110647.1.260.149.20260814130141 Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a delitos relativos a la prostitución y contra la salud pública. En concreto, se ha detenido a cinco personas en Burgos, Soria y Murcia por captar a mujeres en situación de vulnerabilidad, principalmente de origen sudamericano, que eran explotadas sexualmente en sendos prostíbulos de Soria y Burriana (Castellón).

La investigación arrancó el pasado mes de febrero gracias al testimonio de una víctima que relató haber sido captada en su país de origen y trasladada hasta España. Las mujeres que eran retenidas en el extranjero eran traídas y las instalaban en los inmuebles donde eran explotadas sexualmente, en el que les ofrecían un alojamiento temporal para luego ser prostituidas.

Las víctimas únicamente percibían la mitad de los ingresos obtenidos por los servicios sexuales, mientras que la otra mitad se la quedaba la organización.

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Con el objetivo de asegurar el sometimiento de las víctimas y prolongar la explotación, los integrantes de la organización recurrían a rituales de santería, una práctica profundamente arraigada en los países de origen de muchas de las víctimas, que utilizaban como mecanismo de control psicológico para mantenerlas bajo su influencia.

La investigación también permitió constatar que la red obligaba a las mujeres a firmar contratos de arrendamiento para aparentar una actividad legal y eludir responsabilidades.

Sin embargo, las habitaciones de los prostíbulos estaban destinadas exclusivamente a la prestación de servicios sexuales y las víctimas ni siquiera podían descansar en ellas, viéndose obligadas a dormir en un espacio común habilitado con varias camas y un sofá.

Además, permanecían disponibles de forma permanente para atender a los clientes y, en determinadas ocasiones, eran obligadas a mantener relaciones sexuales sin preservativo o a consumir sustancias estupefacientes cuando así lo exigían los clientes.

FÁRMACOS PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

La organización también suministraba fármacos para la disfunción eréctil destinados a su venta y utilización durante los servicios sexuales, mientras que los beneficios obtenidos eran canalizados tanto mediante pagos en efectivo como a través de terminales de cobro con tarjeta instalados en los propios prostíbulos.

Los cinco integrantes de la organización han sido detenidos en las provincias de Soria (3), Burgos (1) y Murcia (1). Durante los registros de los inmuebles que usaban como prostíbulos, los agentes intervinieron documentación relacionada con la explotación sexual de las mujeres así como los citados fármacos. La autoridad judicial acordó la adopción de medidas cautelares sobre uno de los inmuebles investigados.