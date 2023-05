Ciudadanos cierra la campaña del 28M reivindicando el "espacio liberal", llamando al indeciso y esperando ser decisivos

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ciudadanos ha cerrado este viernes la campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo con un acto en Madrid en el que ha reivindicado el "espacio liberal" dentro del tablero político, apelando al votante indeciso y con el anhelo de ser "decisivos" para condicionar gobiernos tras los comicios.

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, no ha podido acudir al evento por problemas logísticos, pero la Ejecutiva ha estado representada en la figura del secretario general, Adrián Vázquez, que ha arropado a las candidatas al Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, Begoña Villacís y Aruca Gómez, respectivamente.

Las candidatas también han estado arropadas por caras muy reconocibles de Ciudadanos, como la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas; los diputados Guillermo Díaz y Miguel Gutiérrez; la eurodiputada Maite Pagazaurtundua; y el procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea.

Precisamente, la intervención de Arrimadas ha sido la más aplaudida por el auditorio, con capacidad para algo más de 200 personas y completamente lleno. La portavoz parlamentaria ha apelado al votante indeciso, admitiendo que Ciudadanos es el partido que más tiene y asegurando que "de ellos depende el futuro" de España. "No es malo ser indeciso, porque significa que piensas", ha agregado.

En paralelo, ha llamado a las familias de clase media, uno de los colectivos diana de Ciudadanos para estas elecciones: "Familias que para este Gobierno son demasiado ricas para recibir ayudas, pero demasiado pobres para llegar a fin de mes". Así, cree que "esa clase media exprimida" tiene que "ser la voz fuerte en las urnas" este domingo, y ha asegurado que los 'naranjas' quieren ser "sus portavoces".

A renglón seguido, ha pedido "estar orgullosos" de Ciudadanos y ha hecho un repaso por su 'hoja de servicios'. El partido "que rompió el silencio en Cataluña, que ganó en las urnas la nacionalismo catalán por primera vez en la historia, el que fue capaz de sacar al PSOE de la Junta de Andalucía", ha enumerado.

"El que puede enfrentarse al identitarismo, desmontamos todos los mantras en el Congreso, los únicos que dicen que el sistema de pensiones es una estafa, el partido que reconstruyó el espacio liberal y el que puede ir por cada rincón de España sin que nos puedan echar en cara nada, ni un caso ni un caso de corrupción", ha añadido.

La expresidenta de Ciudadanos también ha defendido el "espacio liberal" que encarna el partido, a su juicio, "imprescindible". No obstante, cree que "no todos tienen la fuerza para defenderlo". Por último, ha afirmado que el partido "tiene todavía muchas cosas que hacer" y ha abogado por "liderar" España para "reformarla" y "no repartírsela". "No hay voto más útil que el que te representa", ha concluido.

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Patricia Guasp ha intervenido en el acto de cierre a través de un vídeo grabado que se ha proyectado. La portavoz nacional ha asegurado que Ciudadanos será "decisivo" y ha garantizado que el día después de las elecciones continuarán "con valentía" y "reafirmando y afianzando el centro liberal".

Guasp, que se ha declarado "satisfecha" con la campaña electoral y "honrada" de ocupar el cargo que ocupa en el partido, ve la cita electoral como una "oportunidad histórica" para continuar avanzando. "Dignidad, consenso, limpieza, transformar y modernizar nuestro país", ha concluido.

En la misma línea se ha expresado Vázquez, que ha reivindicado a Ciudadanos como un partido "honesto y limpio", formado por personas que consideran "la política con vocación de servir y no de servirse". "Cuando estamos en las instituciones estamos no para ocupar un espacio sino para transformar a vida de los ciudadanos", ha añadido.

Vázquez también ha hecho referencia a la idea de ser "decisivos", incidiendo en que Ciudadanos "no necesita un resultado grande para obtener un buen resultado". En este contexto, ha recalcado la idea que ha venido repitiendo durante la campaña: que allí donde puedan condicionar gobiernos no pactarán "ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda".

El secretario general ha hecho un llamamiento a las clases medias, a las mujeres, a las personas preocupadas por el medio ambiente y a los miembros del colectivo LGTBI.

"A esa gente a la que nadie representa, les exprimen y sostienen en Estado de Bienestar y no reciben nada a cambio, a los que pagan sus impuestos sabiendo que van a recibir muy poco a cambio", ha dicho.

A las mujeres, les ha dicho que "si les cuesta conciliar, decidir entre formar una familia y una carrera profesional de éxito, si quieren que las niñas no tengan las dificultades de ahora", Ciudadanos es su partido. También el de las personas preocupadas por la sostenibilidad ambiental pero pareja a la sostenibilidad económica. Mientras, a los LGTBI les ha recordado que el PP "quiere formar gobiernos con un partido que cree que sus uniones son una aberración", en alusión a Vox.

LA CAMPAÑA DE CIUDADANOS

Ciudadanos se ha volcado en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Murcia y Castilla y León, las autonomías en las que el partido tiene buenas perspectivas. Sin embargo, no ha dejado de visitar Asturias, La Rioja, Navarra, Extremadura y Andalucía.

En los actos de campaña y mítines, los portavoces de Ciudadanos se han afanado en mostrarse como un partido propositivo centrado en solucionar los "problemas reales" de familias, clases medias y jóvenes, buques insignia de la formación para estos comicios. En estos colectivos sociales han basado gran parte de su programa, trufado de medidas orientadas a favorecer la natalidad, la conciliación, el acceso a la vivienda y rebajas fiscales, entre otras.

El partido ha recalcado que su objetivo es "romper la política de bloques" y, en referencia a posibles pactos postelectorales, ha reiterado que no tienen socio preferente y que se cerrarán en base a programas. Eso sí, no quieren pactar ejecutivos con partidos extremistas, donde incluyen a Vox y Unidas Podemos, ni con nacionalistas.

El objetivo último de Ciudadanos es resistir y ser decisivos en plazas determinadas, aunque en el partido admiten que los resultados del domingo serán peores que los cosechados en 2019.

No obstante, las encuestas están en su contra. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pronostica que los 'naranjas' sólo obtendrían representación en Madrid capital y quedarían fuera de todos los parlamentos autonómicos en liza.