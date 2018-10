Ciudadanos pone en duda que el Gobierno garantice que no se va a pagar un euro público a Puigdemont

Publicado 05/03/2018 19:32:02 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha reprochado este martes al Gobierno que presuma de que no saldrá ni un solo euro del erario público para financiar la estancia en Bélgica del ex presidente catalán Carles Puigdemont cuando hasta ahora ignoraba cómo sufragaba sus gastos en Bruselas, donde huyó para no tener que responder ante los tribunales españoles por su implicación en el proceso independentista.

El portavoz de Hacienda de Cs, Francisco de la Torre, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso en las que comienza recordando que el pasado mes de febrero el Gobierno dijo desconocer el origen de los fondos con los que Puigdemont sufraga sus gastos en Bélgica. Lo hizo en respuesta a una pregunta que él mismo le planteó en este sentido cuatro meses atrás.

Una contestación que contrasta con lo que escribió el pasado 1 de marzo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en su cuenta de Twitter, donde aseguró que el Ejecutivo no permitirá que salga "ni un sólo euro público" para que Puigdemont viva en Bruselas. En similares términos se pronunció también el ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

¿SABE DÓNDE VIVE?

Así las cosas, De la Torre pregunta al Gobierno cómo va a impedir que ni un sólo euro público financie la estancia del expresidente en Bélgica si hasta ahora carecía de información al respecto. "¿O la afirmación se debe a que como vive en Waterloo, realmente ni un solo euro se destina a que viva en Bruselas o en Hong-Kong?", añade en otro interrogante.

El diputado 'naranja' quiere saber también cómo es posible el Gobierno "ignore" el sueldo público que Puigdemont y el exconseller de ERC Toni Comín estaban y están cobrando como diputados electos del Parlament.

Asimismo, pregunta al Ejecutivo si está realizando algún tipo de investigación sobre el origen de los fondos con los que Puigdemont está viviendo y, sobre todo, "realizando una campaña de comunicación contra España y sus instituciones"; en caso afirmativo, quiere saber cuándo se inició, antes o después de asegurar que desconocía cómo se financiaba el expresident en Bruselas.

¿CÓMO IMPEDIR QUE VIVAN DE SU SUELDO COMO DIPUTADOS?

También quiere saber cómo piensa impedir el Gobierno que los fondos públicos destinados a subvencionar los grupos parlamentarios de ERC, Junts per Catalunya y la CUP no vayan a financiar en todo o en parte la vida y las campañas de Puidemont, Comín o la exdirigente de la CUP, Anna Gabriel, huida en su caso a Suiza.

"Si no lo pueden impedir, y mucho menos que Puigdemont y Comín utilicen su sueldo público de diputados para vivir de él ¿por qué se realizan afirmaciones de que el Gobierno no permitirá que ni un sólo euro público financiará su vida como prófugos de la justicia?", reza otra de las preguntas.

De forma paralela, Sergio del Campo, otro diputado de Ciudadanos, ha registrado otras dos preguntas en el Congreso con las que pretende que el Gobierno le detalle si continúa sin disponer de información sobre la procedencia del dinero con el que Puigdemont financia su estancia en el extranjero, y qué medidas tiene previstas para evitar que se financia su estancia con fondos públicos.