Ciudadanos pregunta al Gobierno si conoce las razones por las que Delgado se negó a entregarle a Stampa su expediente

Pide saber por qué la Abogacía no impugnó los correos en los que se sugería al instructor del expediente que no cerrase la investigación

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos pregunta al Gobierno si conoce las razones por las que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se negó en un primer momento a entregarle al fiscal Ignacio Stampa la documentación relativa a la investigación que se siguió en su contra por un presunto delito de revelación de secretos en el marco del denominado 'caso Villarejo'.

Edmundo Bal, diputado de la formación 'naranja', ha presentado ante el Congreso de los Diputados una pregunta escrita dirigida al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según el texto, recogido por Europa Press, el dirigente quiere saber si el Gobierno era "conocedor" de las razones por las que Delgado denegó en un principio la entrega del expediente y desea que se le explique el porqué del cambio de criterio.

El escrito de Ciudadanos tiene lugar después de que esta semana se diera a conocer que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha condenado en costas a la Fiscalía General del Estado por su decisión inicial de negar a Stampa el acceso al expediente vinculado al procedimiento que se abrió en su contra por presunta revelación de secretos.

Ante esta resolución, Ciudadanos también pregunta al Gobierno si ha apreciado la existencia de un "interés personal" de Delgado en el denominado 'caso Stampa'. En este sentido, Bal hace referencia a las declaraciones del fiscal sobre una presunta "estrategia" que se debió "únicamente a intereses personales' de la fiscal general para "relevarle" del cargo que ocupaba en Anticorrupción.

Además, la formación liderada por Inés Arrimas pide al Ejecutivo que diga si le han transmitido "los motivos por los que la Abogacía del Estado no impugnó los correos electrónicos" en los que se sugería al instructor del expediente de Stampa que no se cerrasen las investigaciones internas abiertas.

A su juicio, "no es baladí que la defensa de la Fiscalía no tomase en ningún momento la decisión de impugnar los emails presentados por Stampa en sede judicial". Según indica, en ellos se desvelaban las supuestas indicaciones remitidas al instructor del caso, Carlos Ruiz Alegría, por alguno de sus superiores próximos a Delgado. "Por ejemplo, el fiscal Álvaro García Ortiz, quien sugirió hasta en cuatro ocasiones que no se cerrasen las investigaciones en curso", señala.

FISCALÍA, CONDENADA EN COSTAS

El que fuera uno de los fiscales del 'caso Villarejo', que ahora presta servicio en los juzgados madrileños, presentó un recurso en mayo de 2021 para que el TSJ resolviera si tenía derecho o no a acceder a las comunicaciones internas que la Fiscalía mantuvo durante el procedimiento que se siguió en su contra en la Fiscalía Provincial de Madrid.

Según indicó el tribunal en su resolución, las exigencias de Stampa fueron resueltas el pasado diciembre. En concreto, la Abogacía del Estado puso en conocimiento del TSJ madrileño el 16 de diciembre que el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado había emitido un decreto en el que acordaba entregar al exfiscal del 'caso Villarejo' el "testimonio íntegro de los expedientes gobernativos (...), atendiendo a las singularidades del casos y los hechos posteriores acaecidos a la previa denegación".

Así las cosas, los magistrados consideraron oportuno "declarar terminado el presente procedimiento por satisfacción extraprocesal, con archivo del mismo y devolución a la Administración del expediente administrativo". Y acordaron la "expresa condena en las costas del presente incidente a la Administración demandada, hasta un máximo de 1000 euros, más IVA si procediere, por todos los conceptos comprendidos en ellas".

La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) publicaron sendos comunicados en los estimaron pertinente el cese de Delgado después de que la prensa publicara un correo electrónico de 4 diciembre de 2020 del que se desprende que tenía conocimiento de la investigación relativa a Stampa.