Ciudadanos ve una "ignominia" que Sánchez retire a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra para que Bildu apoye los PGE

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, considera "una ignominia" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya sellado un pacto con Bildu para los Presupuestos para 2023 que incluye el traspaso a Navarra de las competencias de tráfico que ahora desarrolla la Guardia Civil, algo que, a su juicio, se une al "Código Penal a medida" para los condenados por el 'procés' mediante la supresión del delito de sedición acordada con ERC.

"No hay partida presupuestaria más cara que subastar la libertad y la igualdad entre españoles. Tras el Código Penal a medida de Junqueras para borrar de la historia el golpe de Estado, Sánchez pacta con los herederos de ETA marginar a la Guardia Civil en Navarra. Qué ignominia", ha escrito Arrimadas en su cuenta de Twitter.

El presidente del Gobierno ha confirmado en el Pleno del Senado que la transferencia de Tráfico a la Comunidad Foral se producirá antes del 31 de marzo de 2023 y ha asegurado que los agentes de Guardia Civil que quieran seguir en Navarra podrán hacerlo.

Para el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, el acuerdo del Gobierno con "los herederos de ETA" supone una "nueva humillación" y una "nueva rendición al chantaje" de los independentistas.

En declaraciones en el Congreso, Bal ha remarcado que, tras el pacto con Bildu, el Gobierno ya no necesitaría los votos de ERC para sacar adelante los Presupuestos con lo que, según su lectura, si no renuncia a derogar el delito de sedición es porque no quiere. "Este PSOE se ha convertido en el peor PSOE de la historia de la democracia", ha sentenciado.