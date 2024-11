Clavijo retoma el pacto migratorio canario y ve como "única solución" la reforma de la ley de extranjería

El presidente apela a una "sentada" para ultimar el acuerdo y el PP canario reprocha a los socialistas que Canarias "ha perdido un año"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha retomado este viernes las reuniones del 'Pacto Canario por la Inmigración' --del que ha vuelto a desmarcarse Vox-- y constado que la "única solución" a corto plazo para mejora la atención a los menores migrantes que hay en las islas es la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con los portavoces parlamentarios ha señalado que es "imprescindible" que haya una "sentada" entre los dos grandes partidos estatales y avanzado, incluso, que se barajan dos encuentros antes de la Conferencia de Presidentes que se celebrará el 13 de diciembre en Cantabria.

"Tenemos que sentarnos, tenemos que ser capaces de darle una oportunidad a esos niños y a esas niñas y darle una oportunidad también a Canarias, que no puede, la presión sigue y aguantamos y aguantamos, pero la presión es insostenible", ha señalado.

Clavijo se ha mostrado "satisfecho" por el contenido de la reunión porque se ratifica "el modo canario de hacer política" que significa que todos se reúnen para poner por delante el "interés general" de los menores no acompañados y los ciudadanos canarios.

Ha dicho que todas las decisiones que se toman al margen de la reforma del artículo 35 son "parches" y "alivios" que no inciden en el problema de raíz, independientemente de que el fenómeno migratorio "es un problema europeo" que tendrán que resolver la UE y los Estados miembros con el control de las fronteras y la política de cooperación y de salud.

"Ahora mismo lo que nos permite garantizar el interés superior del menor, lo que nos permite garantizar que Canarias no soporte en solitario toda esta presión migratoria es la modificación del artículo 35 y ahí vamos a concentrar todos los esfuerzos", ha señalado.

Así, con ese "mandato" de todos los grupos, a excepción de Vox, se va a trabajar para cerrar reuniones y preacuerdos antes de la Conferencia de Presidentes con el fin de llegar a la cita con la "voz única de toda Canarias", no solo del Gobierno de Canarias.

Clavijo cree que esta cumbre es el "entorno idóneo" para buscar una solución a la derivación de los menores dado que estará representado el Gobierno central y las comunidades autónomas, por lo que va a "insistir" en establecer reuniones con PSOE y PP.

Sobre la actitud que va a tener el PP para retomar las negociaciones ha admitido que están "pendientes" de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, les entregue la carta que ha enviado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, donde pide apoyo para la situación migratoria en el archipiélago, pues es una de las condiciones que ha puesto el PP sobre la mesa --está pendiente la autorización del gabinete de la presidencia de la Comisión--.

El presidente canario ha insistido en que "la presión sigue" en las islas pues aunque han logrado abrir ya 86 recursos alojativos hay "muchísimas dificultades para encontrar inmuebles" y una "incapacidad" para hacer cumplir los derechos de los menores. "Canarias es la frontera sur de Europa, no podemos quedarnos solos con esta situación", ha agregado.

En esa línea ha valorado que una comisión de eurodiputados venga a Canarias en forma de "misión" para conocer la realidad migratoria dado que "Europa tiene que entender que esto no es un problema doméstico ni de España ni de Canarias, esto es un problema europeo, y de ahí la necesidad de que las instituciones europeas participen también en la solución".

VOX: EL PACTO ALIENTA EL EFECTO LLAMADA

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha dicho que el pacto migratorio canario "lo único que hace es fomentar el efecto llamada y no soluciona el problema de la inmigración ilegal" por lo que su grupo va a seguir al margen.

De hecho, este viernes se ha reunido con la eurodiputada francesa Marion Maréchal, quien se ha interesado por la situación "tremenda" que hay en Canarias y ha ofrecido el apoyo de su grupo parlamentario "para acabar con la inmigración ilegal de manera definitiva".

El portavoz de NC-BC, Luis Campos, ha señalado que "era imprescindible recuperar el espíritu" del pacto en Canarias porque en un momento determinado el Gobierno tomó una "actitud absolutamente unilateral" al cerrar un acuerdo con el PP sin contar con el resto de socios del pacto.

Ha dicho que se retoma la "unidad" ante el Estado, ante PSOE y PP y también la UE y ha apelado a que los partidos con representación parlamentaria hagan de "dique de contención" ante quienes usan la inmigración y a los menores para enfrentar a la sociedad.

En esa línea ha señalado que todos los viajes están bien, todas las ayudas que lleguen de todos los lados están bien", pero ha dejado claro que "lo único que soluciona el problema actual en Canarias de los menores migrantes es la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería".

"Tenemos que conseguir recursos, tenemos que mejorar todo lo que sea necesario en la relación de la Unión Europea con África, pero si nos quedamos en eso, los menores seguirán aquí mal atendidos y sin que el resto de España se solidarice", ha señalado.

Además ha pedido al PP que una vez les entreguen la carta que se le ha enviado a Von der Leyen "no se centren en la coma y el punto y coma sino en sentarse negociar".

FRANQUIS AL PP: "QUE SE SIENTEN A LA MESA"

El portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, ha valorado la "unidad" de los partidos políticos en Canarias y confía en que se acelere en las negociaciones porque "todo lo grande del asunto está prácticamente sobre la mesa y muchos de ellos avanzados y cerrados".

"Ahora lo que falta, lo que hemos pedido directamente al Partido Popular, es que se sientan a la mesa, que se sienten, y que se sienten de una forma distinta", ha indicado, ya que "es difícil" pedir solidaridad a los estados miembros cuando no existe dentro del propio país.

Jesús Ramos, portavoz adjunto de ASG, ha tildado de "oportuna" la visita del presidente canario al Parlamento Europeo para dar a conocer las dificultades que tiene Canarias para acoger a los menores migrantes y ahora espera que "de una vez por todas" tanto PSOE como PP se sienten a negociar y lleguen a un acuerdo.

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha dicho que el encuentro de los grupos ha sido "fructífero", avalando la 'hoja de ruta' marcada por Clavijo ante Bruselas y el Parlamento Europeo pero advirtiendo, al mismo tiempo, de que "hay que tener cuidado" porque se corre el riesgo de lo único que se consiga sea ayuda económica "para seguir teniendo el problema aquí".

Por ello ha dicho que hay que "poner el foco" en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y en la "posibilidad real" de que haya una reunión entre los dos grandes partidos estatales, al tiempo que ha apoyado la propuesta del presidente de acudir a la Conferencia de Presidentes con el aval también de los agentes económicos y sociales.

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha lamentado que el PSOE no haya dicho "nada" sobre sus propuestas para retomar las negociaciones --que los menores se puedan derivar a países de la UE, que se despliegue el Frontex o se asegure la financiación-- y entiende que Canarias "ha perdido un año" si finalmente este asunto se va a tratar en la Conferencia de Presidentes.

Ha destacado que el PP ya llegó a un acuerdo con el Gobierno de Canarias y el Gobierno socialista no lo quiso suscribir.

"Nosotros no es que no nos sentáramos. Nosotros pusimos sobre la mesa una serie de medidas, que creo que son totalmente aceptables, que parece que ahora sí van a funcionar, pero dijeron que no", ha destacado.